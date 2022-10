Ricerca



STATO CIVILE - Le novità in materia di negoziazione assistita apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 Le modifiche al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132

Approfondimento di W. Damiani

Come anticipato nel precedente contributo del 19 ottobre scorso, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dando attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, ha in parte modificato la normativa in materia di negoziazione assistita disciplinata dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132.

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, la procedura di negoziazione assistita è stata valorizzata riconoscendone l’esperibilità in aree prima precluse o mediante contenuti prima non consentiti (per quanto riguarda la materia dello stato civile è stata prevista la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione).

