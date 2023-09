Ricerca



ANPR- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - L’anagrafe, l’annullamento d’ufficio e la tela di Penelope In questo primo contributo saranno analizzati i presupposti e i lineamenti dell’istituto dell’annullamento d’ufficio in ambito anagrafico

Approfondimento di W. Damiani

L’ufficiale d’anagrafe quando riscontra la presenza di un vizio di legittimità in un provvedimento già adottato ha la possibilità di rimediare facendo ricorso all’annullamento d’ufficio disciplinato dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

“Tela sottile, tela grande, immensa,

A oprar si mise, […] Intanto,

Finchè il giorno splendea, tessea la tela

Superba; e poi la distessea la notte”

Omero – II libro dell’Odissea

Fare e poi disfare, proprio come Penelope che doveva tessere il sudario per l’anziano suocero Laerte. Una volta terminato, considerata la lunga assenza del marito Ulisse, avrebbe dovuto risposarsi con uno dei proci. Allora si inventò un trucco: di giorno lo cuciva e di notte lo disfaceva.

Mentre la celebre sposa di Ulisse guastava la sua tela per rimandare il più possibile l’infelice evento, l’operatore d’anagrafe può trovarsi a dover annullare un provvedimento già emanato dopo averne riscontrato una possibile causa di invalidità.

Si tratta del cosiddetto potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, che ha trovato la propria disciplina nell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

La norma prevede che il provvedimento illegittimo può essere annullato d’ufficio se sussistono ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati [1].

In questo primo contributo saranno analizzati i presupposti e i lineamenti dell’istituto dell’annullamento d’ufficio in ambito anagrafico, mentre le singole casistiche saranno affrontate nella prossima newsletter.

I presupposti per l’annullamento in autotutela

Innanzitutto il presupposto per poter azionare il rimedio dell’annullamento d’ufficio è che sia stato individuato a posteriori un vizio di illegittimità in un provvedimento da cui è stata generata una determinata registrazione in termini di iscrizione, mutazione o cancellazione di una posizione anagrafica.

Si evidenzia infatti che ogni operazione di aggiornamento della banca dati deve sempre essere preceduta dalla formalizzazione di un provvedimento amministrativo, che viene adottato nel rispetto delle norme procedurali dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle specifiche norme in materia contenute nella legge e nel regolamento anagrafico.

I vizi di legittimità, che determinano l’annullabilità del provvedimento, si distinguono in tre categorie:

incompetenza;

eccesso di potere;

violazione di legge.

L’ incompetenza si verifica quando un provvedimento è adottato da un soggetto diverso da quello che sarebbe stato competente a formarlo. Si pensi ad un provvedimento di cancellazione per irreperibilità sottoscritto da un dipendente comunale sprovvisto di delega da ufficiale d’anagrafe.

L’ eccesso di potere è una figura complessa, tipica dei provvedimenti a contenuto discrezionale. Come sostenuto da autorevole dottrina, l’eccesso di potere non si configura negli atti amministrativi vincolati [2]. Conseguentemente tale vizio di invalidità non trova spazio in anagrafe che, come sappiamo, è un’attività sostanzialmente vincolata al dettato normativo. Anche la figura sintomatica del travisamento dei fatti che può essere abbinata ad un errato accertamento della dimora abituale della persona viene in realtà ricompresa nella violazione di legge, che è il vizio di invalidità più diffuso in ambito anagrafico.

La violazione di legge si presenta quando l’atto contrasta con una disposizione normativa di rango primario o secondario (leggi e regolamenti).

Di seguito indichiamo i casi più frequenti in cui può ricorrere tale vizio di illegittimità:

la mancanza della motivazione. In questo caso ad essere violato è l’articolo 3 della citata legge n. 241/1990 il quale prevede che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; l’insufficienza della motivazione. Questo è il tipico caso delle motivazioni generiche figlie del “copia e incolla” o frutto di formule di stile, in cui manca una effettiva descrizione nel dettaglio dei motivi specifici che hanno indotto l’ufficiale d’anagrafe ad adottare quel determinato provvedimento. Sempre l’articolo 3 della legge sul procedimento amministrativo prevede infatti che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”; l’inosservanza di una norma del procedimento amministrativo, ad esclusione dei vizi formali che non sono idonei ad incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento. Secondo autorevole dottrina infatti non può essere annullato d’ufficio il provvedimento affetto da un vizio meramente formale [3]; il difetto di istruttoria e l’errore nella valutazione dei presupposti di fatto. Nell’attività anagrafica può consistere nella mancanza delle verifiche oppure nell’errore commesso nell’accertamento della dimora abituale. In generale la norma violata è l’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990 la quale prevede che chi ha la responsabilità del procedimento è tenuto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento. Nello specifico delle procedure anagrafiche occorre fare riferimento invece all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 per i procedimenti ad istanza di parte per cui l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione o la mutazione anagrafica. Nelle procedure di cancellazione per irreperibilità accertata il parametro normativo è l’articolo 11 del citato regolamento anagrafico, mentre per gli altri procedimenti d’ufficio è il successivo articolo 15; il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, in caso di esito negativo degli accertamenti, impone di inviare la comunicazione di preavviso di rigetto entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza. Si tratta di un termine perentorio il cui mancato rispetto fa scattare il cosiddetto silenzio assenso, precludendo la possibilità di adottare un provvedimento di annullamento tardivo, che sarebbe in contrasto con la norma del regolamento anagrafico.

Intervenire o meno: la valutazione dell’ufficiale d’anagrafe…

L’ufficiale d’anagrafe può venire a conoscenza dell’esistenza di un vizio di legittimità incidentalmente nel corso della propria attività oppure in seguito ad una specifica segnalazione da parte del soggetto destinatario dell’atto o di un soggetto controinteressato.

Verrebbe da chiedersi se, una volta riscontrata una possibile causa di invalidità, l’operatore d’anagrafe sia sempre tenuto a dover “tornare sui propri passi” oppure se abbia la possibilità di lasciare inalterata la situazione. In realtà la decisione se procedere ad annullare in autotutela un precedente provvedimento costituisce sempre una scelta discrezionale dell’amministrazione, così come è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa [4].

La decisione dovrà tener conto in modo particolare di tre fattori:

la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, individuate nella necessità di garantire la correttezza delle registrazioni anagrafiche;

il tempo trascorso rispetto all’adozione del provvedimento viziato, che deve essere “ragionevole”. Viceversa il decorso di un lungo lasso di tempo porta a ritenere prevalente l’interesse a tutelare l’affidamento creato;

gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, valutati anche in relazione alla necessità di evitare le conseguenze negative di un eventuale contenzioso.

Si tratta sempre di una valutazione rimessa all’apprezzamento della pubblica amministrazione, anche nel caso in cui l’annullamento sia stato espressamente richiesto dal soggetto privato.

Resta il fatto che, a fronte del rifiuto a provvedere in autotutela da parte dell’amministrazione, rimane all’interessato la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento ritenuto invalido.

________

[1] Legge 7 agosto 1990, n. 241

Articolo 21-nonies (Annullamento d’ufficio)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

[2] V. Cerulli Irelli, Lineamenti del diritto amministrativo, Giappichelli, IV edizione, p. 482.

[3] M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, V edizione, 2013, p. 221.

[4] Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 6 aprile 2022, n. 2564: “l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su un’istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela (che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico)”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA