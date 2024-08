Ricerca



Il volume “L’anagrafe in pratica” a firma di William Damiani e Maria Grazia Di Marco, edito da Maggioli, si presenta come un’opera fondamentale per gli operatori del settore anagrafico, fornendo un supporto completo e aggiornato per la gestione dei procedimenti amministrativi. Questo volume, curato da due esperti di rilievo nel campo dei servizi demografici, offre una guida dettagliata e operativa per affrontare le sfide quotidiane degli uffici anagrafici.

Struttura del volume

Il libro è diviso in diverse sezioni, ognuna delle quali tratta aspetti specifici della gestione anagrafica:

Attrezzi del mestiere: introduzione alle basi normative e agli strumenti operativi necessari per l’attività degli uffici anagrafici.

introduzione alle basi normative e agli strumenti operativi necessari per l’attività degli uffici anagrafici. Procedimenti avviati su dichiarazione degli Interessati: analisi delle procedure che partono dalle dichiarazioni degli utenti, con indicazioni dettagliate su fasi, termini e adempimenti.

analisi delle procedure che partono dalle dichiarazioni degli utenti, con indicazioni dettagliate su fasi, termini e adempimenti. Procedure avviate d’ufficio: esame delle procedure che l’ufficio anagrafe deve avviare autonomamente, distinguendo tra varie tipologie di interventi.

esame delle procedure che l’ufficio anagrafe deve avviare autonomamente, distinguendo tra varie tipologie di interventi. Registrazioni anagrafiche conseguenti alle comunicazioni dello stato civile: approfondimento sulle interazioni tra ufficio anagrafe e ufficio di stato civile.

approfondimento sulle interazioni tra ufficio anagrafe e ufficio di stato civile. Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE): descrizione delle procedure specifiche per i cittadini italiani residenti all’estero.

Casi pratici e Modulistica

Il punto di forza del volume risiede nella sua praticità. Per ogni procedimento anagrafico, vengono presentati casi concreti basati su quesiti reali degli operatori, offrendo soluzioni operative e indicazioni dettagliate. Inoltre, l’opera mette a disposizione un vasto archivio di modulistica online con oltre 180 modelli compilabili e personalizzabili, che facilitano l’adeguamento alle esigenze specifiche dei singoli uffici.

Nuovo sistema sanzionatorio

Un’importante sezione è dedicata al nuovo sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi anagrafici, introdotto dalla legge di bilancio 2024. La guida include numerose indicazioni pratiche, aggiornate alla luce della circolare del Ministero dell’Interno del 18 aprile 2024, n. 35, fornendo strumenti preziosi per gestire correttamente le sanzioni amministrative pecuniarie.

Modalità di consultazione e contenuti aggiuntivi

L’acquisto del volume include l’accesso gratuito al seguente videocorso:

L’ufficiale d’anagrafe e le sanzioni amministrative pecuniarie dopo la legge di bilancio 2024, a cura di William Damiani e Maria Grazia Di Marco

Il corso, tenuto dagli stessi autori. della durata di 2 ore, rappresenta un ulteriore strumento formativo per approfondire le novità legislative.

Ricordiamo inoltre che compreso nel volume è disponibile l’accesso alla versione digitale iLibro, che consente:

– la consultazione online;

– l’utilizzo del motore di ricerca per parola e concetti all’interno del volume;

– il collegamento diretto alla normativa (sempre aggiornata e in multivigenza), alla prassi e alla giurisprudenza citate nel testo.

“L’anagrafe in pratica” è un manuale indispensabile per chi opera nel settore anagrafico, offrendo un quadro normativo chiaro, indicazioni operative dettagliate e strumenti pratici per la gestione quotidiana degli uffici. La collaborazione tra William Damiani e Maria Grazia Di Marco ha prodotto un’opera completa, che risponde alle esigenze degli operatori con competenza e precisione. La combinazione di contenuti teorici e pratici, arricchita da un robusto supporto digitale, rende questo volume un riferimento prezioso per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi demografici.

