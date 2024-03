Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE - La Pubblica Amministrazione in corsa verso la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale: un percorso educativo per il futuro Il protocollo d’intesa tra Funzione pubblica e Regione Piemonte sulla gestione del Polo formativo territoriale regionale

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, hanno firmato il protocollo d’intesa, con Comune di Torino, Fondazione Cavour, Scuola nazionale dell’amministrazione, Università e Politecnico, sulla gestione del Polo formativo territoriale del Piemonte. Due, in particolare, le novità: il focus dei corsi sui temi della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale e la realizzazione di nuovi spazi dedicati all’ospitalità dei partecipanti grazie, in particolare, all’impegno della Regione Piemonte nell’individuare i finanziamenti necessari.

I contenuti del protocollo d’intesa

Il protocollo d’intesa siglato tra la Funzione pubblica e la Regione Piemonte segna un’importante svolta nel panorama formativo della Pubblica Amministrazione, grazie al rafforzamento del Polo formativo territoriale del Piemonte. Questo accordo, sottolineato dalla presenza di figure istituzionali di spicco come il ministro Zangrillo, il governatore del Piemonte Alberto Cirio, e i rettori delle università torinesi, stabilisce nuove direttrici per l’alta formazione dei dipendenti pubblici, con un accento particolare sui temi emergenti della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.

L’innovazione principale risiede nell’attenzione posta sulla modernizzazione dei processi amministrativi attraverso la tecnologia, fondamentale per l’adeguamento alle esigenze attuali e future. Il Polo formativo si propone come un hub di eccellenza, dove i nuovi e i futuri dirigenti possono acquisire competenze specifiche in questi ambiti cruciali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa sul territorio.

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall’impegno della Regione Piemonte nell’individuare i finanziamenti necessari alla realizzazione di nuovi spazi dedicati all’accoglienza dei partecipanti ai corsi. Questo investimento riflette la convinzione nel valore strategico della formazione come leva per l’innovazione e il miglioramento continuo delle competenze dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Le sfide del presente

La collaborazione tra istituzioni, università e fondazioni, come evidenziato dalle parole dei vari rappresentanti presenti alla cerimonia di firma, è un esempio virtuoso di sinergia a beneficio del tessuto amministrativo regionale e nazionale. Il contributo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in particolare, sottolinea l’importanza di un approccio coordinato e integrato alla formazione, essenziale per rispondere alle complessità e alle sfide poste da un contesto in rapida evoluzione.

Con il rafforzamento del Polo formativo, la Regione Piemonte si conferma all’avanguardia nel panorama nazionale per quanto riguarda la formazione e il miglioramento delle competenze dei propri dipendenti pubblici. Si tratta di un passo avanti significativo verso una Pubblica Amministrazione più moderna, efficiente e in grado di affrontare con successo le sfide del futuro.

