AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Come semplificare l’attività amministrativa della PA con l’intelligenza artificiale L’11 luglio un nuovo corso online in diretta a cura di Formazione Maggioli con un approfondimento sull’utilizzo dell’IA all’interno della Pubblica Amministrazione

Il programma del corso

Breve introduzione all’intelligenza artificiale

Cosa intendiamo, oggi, per intelligenza artificiale.

Perché è arrivata oggi e su quali pilastri si basa.

Differenza fra intelligenza artificiale “stretta” e “generale”.

Differenze e relazioni fra i termini oggi più usati (Machine learning, deep learning, reti neurali, IA generativa, bias e allucinazioni).

I diversi tipi di intelligenza artificiale in uso – Come creare prompt efficaci per la semplificazione dell’attività amministrativa – L’ausilio dei chatbot nella ricerca di dati, informazioni, norme, documenti ed il controllo dei risultati.

Come usare l’IA per migliorare la propria produttività personale e quella dell’ufficio

Come redigere un atto amministrativo: delibera, determina e atto dirigenziale.

Come redigere un contratto o una concessione.

Come redigere una comunicazione istituzionale, lettera, avviso e comunicato stampa.

Come creare un briefing quotidiano sui problemi più pressanti.

Errori da non fare e problemi da evitare

Utilizzo dell’IA e tutela della privacy.

Mitigare le allucinazioni dell’IA.

Considerare la mancanza di contesto.

Aspetti etici (mitigare le discriminazioni).

Considerare la dipendenza eccessiva.

