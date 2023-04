Ricerca



ANPR - La partecipazione degli interessati e dei controinteressati al procedimento anagrafico Nei procedimenti più controversi l’ufficiale d’anagrafe finisca per assumere anche il ruolo di moderatore fra le parti che cercano di rappresentare i propri interessi contrapposti in sede anagrafica

Approfondimento di W. Damiani

“Cahiers de doleances”, erano chiamati così i registri nei quali le assemblee francesi per l’elezione degli Stati generali nel 1789 prendevano nota delle critiche e delle lamentele della popolazione. Tutto questo sistema era pensato per esprimere al sovrano le richieste e le denunce che riguardavano generalmente l’abolizione dei privilegi signorili e delle decime ecclesiastiche.

Con il definitivo declino dell’assolutismo e con l’affermazione degli Stati democratici, i rivoluzionari “quaderni delle doglianze” si sono trasformati nel riconoscimento del diritto per il cittadino di interagire con la pubblica amministrazione e di prendere parte in misura più o meno intensa alle decisioni amministrative che lo riguardano.

Facendo un salto in avanti nel tempo di oltre due secoli arriviamo al 1990 quando il legislatore italiano con la legge n. 241 ha codificato una serie di regole che pongono il cittadino al centro dell’attenzione dei pubblici poteri, non più confinato in un angolo a subire unilateralmente le scelte dell’amministrazione, ma protagonista necessario e portatore di interessi protetti dall’ordinamento che può prendere parte e intervenire nel corso dei processi decisionali che in qualche modo lo riguardano.

Ciò accade anche nel procedimento anagrafico che vede coinvolti oltre alle persone che hanno reso la dichiarazione, anche tutta una serie di soggetti che possono comunque interagire a vario titolo nella procedura e apportare elementi utili ai fini della definizione della pratica. Capita così che nei procedimenti più controversi l’ufficiale d’anagrafe finisca per assumere anche il ruolo di moderatore fra le parti che cercano di rappresentare i propri interessi contrapposti in sede anagrafica.

Quali sono le peculiarità della partecipazione nei procedimenti amministrativi riguardanti la residenza?

Sappiamo che l’attività amministrativa generalmente può assumere una forma discrezionale, quando la legge lascia alla pubblica amministrazione un certo margine di apprezzamento nella decisione concreta, oppure può assumere una forma vincolata nei casi in cui invece la legge disciplina in modo dettagliato l’esercizio del potere amministrativo, estromettendo di fatto la pubblica amministrazione da qualsiasi valutazione in ordine alla individuazione della scelta più opportuna.

In materia anagrafica l’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione è un’attività assolutamente vincolata, in quanto il pubblico funzionario dispone unicamente di un potere di accertamento. Una volta accertati i fatti, in particolare la dimora abituale, l’ufficiale d’anagrafe non ha margine di scelta e deve adottare una sola decisione amministrativa, che si sostanzia nel provvedimento di conferma della residenza.

Al massimo la valutazione che l’ufficiale d’anagrafe deve compiere è legata alla lettura e all’interpretazione delle informazioni e degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria che non sempre riescono a rappresentare in maniera chiara e inequivocabile il requisito della dimora abituale. Ricordiamo che accertare la residenza significa dover interpretare le abitudini di vita e i comportamenti delle persone e questi possono presentare innumerevoli sfumature e particolarità che a volte richiedono un certo percorso interpretativo di quella che può essere la situazione di fatto.

In ogni caso la legge non lascia nessuna discrezionalità all’ufficiale d’anagrafe, il quale se ritiene che sussista la dimora abituale non può disporre diversamente dal confermare la dichiarazione di parte. Se invece le informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria lo convincono del contrario, l’ufficiale d’anagrafe dovrà concludere negativamente il procedimento.

A questo punto è legittimo chiedersi quale possa essere effettivamente il peso dell’intervento e l’incidenza della partecipazione dell’interessato o del controinteressato nel procedimento anagrafico, che, come abbiamo visto sopra, non ammette una scelta diversa rispetto a quella dettata dall’accertamento dei fatti.

Chiaramente in un ambito di attività amministrativa estremamente vincolata quale quella anagrafica, le possibilità del privato di incidere sulla decisione finale solitamente recedono di fronte alle evidenze dell’istruttoria, con conseguente mortificazione delle aspettative create in seguito al ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.

Perché mi è stata inviata questa comunicazione se tanto non posso fare nulla?

Questa è una delle domande che più frequentemente vengono poste all’ufficiale d’anagrafe da parte di uno dei soggetti che possono intervenire nel procedimento.

L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento anche nelle pratiche di residenza è previsto dal comma 3-bis dell’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, introdotto dal d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154, per cui “l’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Il Ministero dell’interno nella circolare n. 9 del 27 aprile 2012 ha inoltre confermato la necessità di trasmettere la medesima comunicazione anche ai controinteressati.

Pensiamo ad un cambio di residenza di una minore che si trasferisce insieme alla madre nell’appartamento in cui già vive il nonno materno, titolare del relativo contratto di locazione.

In questo caso l’ufficiale d’anagrafe deve comunicare l’avvio della procedura:

– alla madre che ha reso la dichiarazione;

– al padre della minore, in quanto esercente la responsabilità genitoriale;

– al nonno materno in quanto si determina l’aggregazione della figlia e della nipote alla sua famiglia anagrafica, sussistendo il rapporto di parentela;

– al proprietario dell’abitazione, che potrebbe comunque intervenire nel procedimento.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che vi è l’obbligo di comunicare l’avvio anche per i procedimenti a contenuto totalmente vincolato, sulla scorta della considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la decisione amministrativa e che la partecipazione del privato agli accertamenti può far emergere circostanze ed elementi tali da indurre la pubblica amministrazione a recedere dall’emanazione del provvedimento finale ovvero a modificarne il contenuto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 20 aprile 2000, n. 2443; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 4 febbraio 2004, n. 396).

Leggendo queste indicazioni giurisprudenziali in ambito anagrafico emerge che l’utilità della partecipazione degli interessati e dei controinteressati è funzionale non tanto a mettere sul piatto della bilancia un loro interesse diretto o indiretto nella procedura, quanto a contribuire al più puntuale accertamento della situazione di fatto.

Riprendiamo l’esempio precedente per chiarire il concetto. Se il padre presenta delle note con le quali comunica semplicemente la propria contrarietà alla mutazione di residenza della figlia, tali osservazioni non avranno alcuna incidenza sull’esito della procedura e del loro mancato accoglimento l’ufficiale d’anagrafe ne darà atto nel provvedimento conclusivo indicando che è stata accertata la dimora abituale della minore nella nuova abitazione. La normativa anagrafica detta infatti la regola generale per cui le persone devono essere registrate nel luogo ove queste vivono indipendentemente da altri interessi.

L’incidenza sul procedimento anagrafico sarebbe invece completamente diversa qualora il padre comunicasse che in realtà la minore non abita all’indirizzo dichiarato oppure che la sua presenza è solo episodica in quanto lo stesso continua a vivere prevalentemente nell’abitazione paterna. In questo caso le osservazioni contribuiscono ad analizzare più compiutamente la situazione di fatto in modo da individuare con maggiore certezza il luogo di dimora abituale della minore. L’intervento del padre consente infatti all’ufficiale d’anagrafe di avere una visione complessiva a 360 gradi e di disporre accertamenti specifici per conoscere quegli elementi informativi che sono stati omessi nell’istanza presentata dalla madre.

In ogni caso l’ufficiale d’anagrafe deve sempre valutare le osservazioni presentate dagli interessati e dai controinteressati (a meno che queste non siano affatto pertinenti all’oggetto del procedimento) e del loro mancato accoglimento dovrà darne atto nella motivazione del provvedimento conclusivo.

Il provvedimento finale deve essere comunicato anche ai controinteressati?

L’articolo 21-bis della legge n. 241/1990 non prevede una comunicazione generalizzata dei provvedimenti amministrativi, ma esclude dall’obbligo quelli favorevoli, riguardo ai quali non esiste un interesse difensivo da parte dei destinatari, evitando così di imporre eccessivi oneri procedurali alle pubbliche amministrazioni. Allo stesso tempo la norma assicura la conoscibilità dei provvedimenti negativi collegando la sanzione dell’inefficacia alla mancata comunicazione.

Quindi una volta che l’ufficiale d’anagrafe ha concluso l’istruttoria con la conferma della residenza della madre e della minore, a chi dovrà essere comunicata la decisione? Alla madre? Al padre che ha presentato delle osservazioni? Oppure anche agli altri soggetti (nonno e proprietario) a cui è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, sebbene non abbiano inviato memorie?

Considerato che il testo normativo non impone un obbligo di comunicazione delle decisioni “positive”, occorre cercare la risposta a questi interrogativi nei principi che governano l’attività amministrativa. Ragionando sui principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché sul generale obbligo di motivazione dei provvedimenti che si traduce nella necessità di far conoscere all’esterno le ragioni di una determinata decisione, si ritiene che l’esito del procedimento debba essere comunicato al soggetto dichiarante (in questo caso alla madre) e ai soli controinteressati che hanno presentato delle osservazioni (in questo caso al padre), in modo che possano conoscere i motivi del loro mancato accoglimento.

