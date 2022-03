Ricerca



LEVA - La formazione e l’aggiornamento della lista di leva La lista di leva è un elenco formato annualmente e costantemente aggiornato

Approfondimento di W. Damiani

Come sappiamo l’obbligo della leva militare è stato sospeso dall’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 a decorrere dal 1° febbraio 2005. I comuni devono comunque continuare a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva secondo le procedure previste dagli articoli 1931 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare); questo si rende necessario per garantirne l’utilizzo nell’eventualità di un ripristino della leva militare (che può essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica in caso di stato di guerra o di grave crisi internazionale).

La lista di leva è un elenco formato annualmente e costantemente aggiornato di cittadini potenzialmente idonei ad essere reclutati in caso di riattivazione del servizio militare obbligatorio.

