Ricerca



STATO CIVILE - La correzione degli errori nella formazione degli atti di stato civile L'importante revisione dell’art. 98 del d.P.R. 396/2000 che amplia l’attività ed il ruolo dell’ufficiale dello stato civile riducendo nel contempo il ricorso all’autorità giudiziaria

Il riferimento normativo è dato dall’art. 98, primo comma, del d.P.R. 396/2000. Questa norma ha rappresentato sicuramente una delle innovazioni rilevanti del regolamento di stato civile del 2000, ma ha incontrato difficoltà e diffidenza da parte degli ufficiali di stato civile, tanto da suggerire un’applicazione molto restrittiva, non solo inizialmente ma fin quasi al 2008, quando è intervenuto il Ministero dell’interno con nota F/397 – prot. n. 5999 del 4 giugno 2008, con oggetto “Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell’art. 98, comma 1 del d.P.R. n. 396/2000. Interpretazione estensiva” per mezzo della quale sono state date indicazioni favorevoli ed un utilizzo più ampio e sicuramente più rispondente alle intenzioni del legislatore. Tuttavia, nonostante le indicazioni ministeriali, è dovuto ancora intervenire il legislatore, per imporre un’applicazione sicuramente più ampia, aggiungendo la possibilità di un ulteriore intervento correttivo, su istanza di parte, per risolvere discordanze tra gli atti formati e le risultanze della documentazione rilasciata da altra autorità competente. La circolare n. 22 in data 1/3/2023 del Ministero dell’interno riprende, in parte, le indicazioni fornite con la nota del 2008, per aggiornarle alle nuove disposizioni, tenendo conto della volontà del legislatore.

Non sei abbonato? Clicca qui e contattaci per informazioni o richiedi password di prova al servizio oppure Chiamaci al numero 0541.628200

dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

Ti consigliamo:

Manuale operativo per lo stato civile. Regolamento e procedure Il decreto del Ministro dell’interno 18 ottobre 2022 (G.U. n. 269 del 17 novembre 2022) ha sancito l’avvio e il funzionamento di ANSC (Archivio Nazionale Stato Civile), tempi e modi per il passaggio dalla registrazione analogica e formazione cartacea dei registri di stato civile alla modalità completamente digitale. Il D.M. 9 novembre 2020, aveva già disposto la riduzione del formato dei registri in A4, per una maggiore semplificazione operativa. La tanto attesa digitalizzazione non modifica il contenuto e la sostanza degli atti, né riduce la responsabilità dell’ufficiale dello stato civile chiamato a svolgere un ruolo di particolare rilevanza per il quale occorre elevata professionalità. Per poter affrontare correttamente le procedure e gli adempimenti che è chiamato a svolgere nel corso del proprio lavoro, ogni giorno più complesso, è necessario avere conoscenza dei principi fondamentali in materia di cittadinanza, filiazione, riconoscimento, adozione, diritto al nome, matrimonio, separazione e divorzio, unione civile, di quella parte cioè del codice civile che si occupa del diritto di famiglia. Neppure possono essere trascurate le normative di diritto internazionale privato, i trattati e le convenzioni internazionali, le disposizioni di polizia mortuaria, ma anche la disciplina del procedimento amministrativo, le leggi speciali in materia di culti ammessi o disciplinati da intese. A questo, occorre aggiungere anche il continuo apporto della giurisprudenza che sempre più di frequente interviene per delineare, ridefinire o ampliare istituti e concetti giuridici che l’ufficiale di stato civile è tenuto poi ad applicare, a volte direttamente, in prima persona. Occorre cioè avere conoscenza di un quadro normativo e giurisprudenziale estremamente vasto e, oltretutto, in costante cambiamento ed evoluzione. Il volume, unendo teoria e pratica, ha l’obiettivo di rappresentare, per l’ufficiale di stato civile, una guida per svolgere al meglio il lavoro quotidiano e raggiungere livelli di professionalità sempre più elevati. Renzo Calvigioni

Già responsabile Servizi Demografici, esperto e docente Anusca, Direttore della Rivista “I Servizi Demografici”. Leggi descrizione Renzo Calvigioni, 2023, Maggioli Editore 79.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA