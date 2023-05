Ricerca



ANPR - La cancellazione per irreperibilità e il diritto di non essere invisibili La cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità accertata deve costituire l’ultimo provvedimento da adottare solo quando siano falliti tutti gli altri tentativi di giungere ad una soluzione diversa

Approfondimento di W. Damiani

Tante facce diverse a cui corrispondono storie di vita differenti, tutte accomunate solo dalla loro originalità … una separazione, una malattia, uno sfratto, l’incertezza del futuro, la difficoltà di trovare una sistemazione e di rifarsi una vita … decine, centinaia di racconti che un ufficiale d’anagrafe si trova ad ascoltare nel corso della propria carriera per tentare di aggiustare le posizioni di coloro che ne sono protagonisti, il più delle volte, in modo involontario.

L’anagrafe dovrebbe essere la fotografia di quella che è la situazione di fatto, ma tutti noi sappiamo benissimo che esiste una realtà che non vuole farsi fotografare e che non riesce ad uscire dal cono d’ombra creato dall’indifferenza e dal disinteresse. Un bravo fotografo deve però essere in grado di saper cogliere anche questi aspetti, queste sfumature, questi dettagli e di poterli rappresentare all’interno della propria esposizione.

L’ordinamento dell’anagrafe è stato pensato con la finalità di garantire ad ognuno, indipendentemente dalla propria situazione personale, una registrazione anagrafica, che costituisce la chiave di accesso, ossia la precondizione per poter esercitare tutta una serie di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, all’assistenza sociale, al lavoro, all’elettorato attivo e passivo, all’identità personale, in sostanza il diritto di non essere invisibili alle istituzioni.

L’operatore d’anagrafe quindi dispone di tutti gli strumenti per poter assicurare o mantenere l’iscrizione anagrafica di una persona, anche in circostanze estremamente delicate e particolari. Fra l’altro il Ministero dell’interno nella circolare n. 8 del 29 maggio 1995 ha riconosciuto che l’iscrizione anagrafica non è subordinata ad alcuna condizione e non può nemmeno essere ostacolata dalle caratteristiche e della tipologia dell’alloggio (1).

La cancellazione come estrema soluzione

Nei casi in cui abbiamo di fronte a noi il cittadino, dobbiamo ricordarci che “esiste sempre una soluzione anagrafica”, che in alcuni casi può contemplare anche la registrazione nella via territorialmente non esistente dedicata ai senza fissa dimora e ai senza tetto.

Proprio per questo la cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità accertata dovrebbe costituire l’ultimo provvedimento da adottare solo quando siano falliti tutti gli altri tentativi di giungere ad una soluzione diversa.

Dietro ad una pratica di cancellazione vi è sempre una di quelle storie che abbiamo citato all’inizio. Per questa ragione l’Istat, consapevole dei rischi di un utilizzo improprio della cancellazione per irreperibilità (che prima dell’approvazione del regolamento anagrafico poteva essere attivata soltanto in occasione dei censimenti), nella circolare n. 38 del 7 luglio 1989, ha indicato di avvalersi di tale strumento con la massima attenzione (2). Più recentemente la stessa cautela è stata raccomandata dal Ministero dell’interno nella circolare n. 23 del 5 maggio 2021 che ha segnalato le problematiche sorte in seguito alle cancellazioni anagrafiche di persone che già versavano in situazioni di fragilità economica, psichica e familiare. Nella citata circolare il Ministero dell’interno ha richiamato gli ufficiali d’anagrafe ad utilizzare l’istituto della cancellazione per irreperibilità conformemente al dettato normativo indicato dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

L’accertamento della condizione di irreperibilità

L’articolo 11 del regolamento anagrafico contiene solo una frase per descrivere la procedura, prevedendo semplicemente che l’irreperibilità venga accertata “quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile”.

La norma regolamentare si limita quindi a prescrivere all’ufficiale d’anagrafe di effettuare una serie di accertamenti da svolgersi a distanza di tempo l’uno dall’altro, al fine di evitare di incorrere in cancellazioni improvvisate e poco scrupolose. L’articolo 11 tace invece sul numero degli accertamenti da eseguire; si ritiene pertanto che essi debbano essere sufficienti a determinare con ragionevole certezza il convincimento dell’ufficiale d’anagrafe circa l’irreperibilità assoluta della persona.

L’Istat nella circolare n. 21 del 5 aprile 1990 ha aggiunto ulteriori dettagli affermando che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l’attuale loro dimora abituale”.

La circolare dell’Istat ci offre due coordinate molto importanti:

a) la prima è che non basta che la persona non sia più reperibile all’indirizzo, ma è necessario che non si conosca l’attuale luogo di dimora abituale;

b) la seconda è che la condizione di irreperibilità deve protrarsi per almeno un anno di tempo.

Irreperibilità relativa o assoluta

Relativamente al primo aspetto occorre chiarire che se si conosce il posto dove la persona sia andata a vivere non può più parlarsi di irreperibilità. Qualora nel corso dell’istruttoria vengano acquisite informazioni o altri elementi che indichino la presenza della persona in altro luogo, anche in un Comune diverso, l’ufficiale d’anagrafe non potrà adottare il provvedimento di cancellazione, ma dovrà svolgere ulteriori verifiche oppure richiedere al Comune competente di disporre gli accertamenti ai sensi dell’articolo 16 del regolamento anagrafico. Se tali approfondimenti istruttori dovessero evidenziare la presenza della persona in un luogo diverso, l’ufficiale d’anagrafe dovrà necessariamente deporre la scure della irreperibilità, in quanto la “soluzione anagrafica” potrà essere unicamente una mutazione di residenza dichiarata dall’interessato oppure disposta d’ufficio.

Ricordiamo inoltre che nella fase istruttoria l’ufficiale d’anagrafe è tenuto anche a ricercare le informazioni necessarie da cui possano emergere eventuali segnali di presenza della persona; in particolare è necessario interpellare gli altri servizi comunali, in primis i servizi sociali, ai quali la persona potrebbe essersi rivolta per chiedere aiuto, oppure i servizi scolastici nel caso in cui siano coinvolti anche soggetti minori di età.

Il termine di un anno per l’accertamento dell’irreperibilità

Relativamente al secondo aspetto indicato nella circolare dell’Istat si evidenzia che il riferimento ad “almeno un anno di tempo” per maturare la condizione di irreperibilità è compatibile e coerente con la normativa dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). L’articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 prevede infatti che non sono iscritti all’AIRE i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.

Il periodo di un anno non deve necessariamente essere ricompreso fra il primo e l’ultimo accertamento negativo, ben potendo essere evidenziato anche da elementi che rivelino in maniera certa ed inequivocabile che l’irreperibilità ha avuto inizio in un momento antecedente alle verifiche richieste dall’ufficio anagrafe. Facciamo un esempio per chiarire la questione: una persona subisce uno sfratto esecutivo il 1° marzo 2022 e tale evento è effettivamente comprovato dal relativo verbale; il primo accertamento eseguito dalla polizia municipale è datato 1° luglio 2022; la cancellazione in questo caso potrà essere disposta già a partire dal mese di marzo 2023, ossia quando sia decorso un anno dall’inizio della condizione di irreperibilità, purché ovviamente per tutto il periodo considerato non si siano avute notizie in merito al luogo di dimora della persona.

La formalizzazione del provvedimento

Il provvedimento di cancellazione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e dovrà essere adeguatamente motivato dando atto dell’accertamento della condizione di irreperibilità assoluta della persona e dell’esito infruttuoso di tutti i tentativi messi in atto per rintracciare la stessa.

Da ultimo il provvedimento di cancellazione dovrà essere notificato all’interessato secondo la procedura prevista dall’articolo 143 del codice di procedura civile mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza (3).

(1) Il Ministero dell’interno nella citata circolare n. 8/1995 ammette l’iscrizione anagrafica anche in fabbricati privi di licenza di abitabilità o non conformi a prescrizioni urbanistiche, grotte e roulottes.

(2) Si riporta di seguito lo stralcio della circolare dell’Istat n. 38 del 7 luglio 1989: “La nuova normativa è fortemente innovativa per quanto concerne la cancellazione dall’anagrafe. Infatti, d’ora in poi sarà possibile provvedere alla cancellazione per irreperibilità in qualsiasi momento e non soltanto in occasione dei censimenti generali della popolazione. La nuova possibilità che si offre agli uffici di anagrafe per assicurare la piena rispondenza tra le situazioni registrate e la situazione di fatto dovrà essere utilizzata, comunque, con la massima attenzione. Per queste cancellazioni ed eventuali ricomparse sono previste particolari comunicazioni alla Prefettura”.

(3) Dal 1° gennaio 2004, per effetto della modifica dell’articolo 143 del codice di procedura civile ad opera dell’articolo 174 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non è più prevista l’affissione del provvedimento all’albo pretorio.

