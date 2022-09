Ricerca



ANAGRAFE- CITTADINI STRANIERI - La cancellazione anagrafica per morte del cittadino straniero Gli adempimenti dell’ufficiale d’anagrafe

Analogamente al cittadino italiano, anche il decesso del cittadino straniero può avvenire in Italia oppure all’estero. Nel primo caso la cancellazione anagrafica dovrà essere preceduta necessariamente dalla formazione di un atto di morte; nel secondo caso invece per procedere alla cancellazione l’ufficiale d’anagrafe dovrà unicamente acquisire la certificazione del decesso rilasciata dalle autorità straniere in regola con le norme sulla legalizzazione e traduzione.

