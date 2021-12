Questo articolo è stato letto 90 volte

ANAGRAFE - ISCRIZIONI E MUTAZIONI ANAGRAFICHE Venerdì 28 gennaio 2022, ore 10.00-13.00

CORSO ONLINE IN DIRETTA - GRATUITO

ISCRIZIONI E MUTAZIONI ANAGRAFICHE

La gestione del procedimento

Il procedimento di iscrizione e di mutazione anagrafica è oggetto, da quasi un decennio, di un profondo cambiamento, ancora in itinere.

Questo processo è partito con l’introduzione dell’anagrafe in tempo reale, ha attraversato la realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ha incrociato le norme sull’occupazione abusiva degli immobili, ha recepito le istanze di digitalizzazione imposte dal CAD e dovrà adeguarsi all’imminente introduzione delle procedure di residenza on line sul portale di ANPR.

Il corso fornisce indicazioni per gestire correttamente il procedimento anagrafico, anche al fine di prevenire il contenzioso.

PROGRAMMA

• L’ANPR e le nuove regole per i procedimenti anagrafici.

• Verso la gestione delle mutazioni anagrafiche avviate online dal cittadino.

• La ricevibilità della dichiarazione anagrafica.

• La partecipazione al procedimento anagrafico: comunicazioni, osservazioni e accesso agli atti.

• La comunicazione ex articolo 10 bis della Legge n. 241/1990 e le nuove tempistiche del procedimento amministrativo.

• Le disposizioni sull’occupazione abusiva degli immobili: come incidono sul procedimento?

• La conclusione del procedimento: silenzio-assenso, provvedimento, comunicazione e segnalazione all’autorità di PS.

DOCENTI

William Damiani, Istruttore Direttivo presso il Comune di Riccione. Esperto e autore di pubblicazioni in materia di anagrafe e diritto amministrativo

Alessandro Francioni, Dirigente presso il Comune di Bergamo. Esperto e autore di pubblicazioni in materia di anagrafe e informatica giuridica

La partecipazione include: accesso alla diretta del corso, materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet “www.servizidemografici.com” e possibilità di rivedere la registrazione del corso per 30 giorni.

L’accesso potrà essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono.

Partecipazione gratuita, previa compilazione del form di iscrizione

