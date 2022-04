Ricerca



ANAGRAFE - Iscrizione anagrafica dello straniero familiare di cittadino extraUE La regolarità del soggiorno e la residenza del cittadino extra-UE

Approfondimento di W. Damiani

Per comprendere le ragioni che stanno alla base della possibilità di iscrizione anagrafica dello straniero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari si rimanda al capitolo 1 dove sono analizzati i due istituti del ricongiungimento e della coesione familiare.

L’articolo 28 del decreto legislativo n. 286/1998 prevede infatti che il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato nei seguenti casi:

a) ricongiungimento familiare o ingresso di familiari al seguito – ai familiari del cittadino extracomunitario che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che fanno ingresso nello Stato al seguito con un cittadino straniero residente in Italia;

b) coesione familiare – allo straniero regolarmente soggiornante familiare di un cittadino straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare entro un anno dalla scadenza del suo titolo.

