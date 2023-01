Ricerca



ANAGRAFE - Il diritto di soggiorno permanente del cittadino europeo: facciamo il punto della situazione Come si matura il diritto di soggiorno permanente?

Approfondimento di W. Damiani

Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente in Italia per un periodo di tempo pari ad almeno cinque anni consecutivi matura il diritto di soggiorno cosiddetto “permanente”, ossia il diritto di poter continuare a vivere sul territorio nazionale indipendentemente dal possesso dei requisiti di soggiorno.

Sappiamo infatti che la normativa di matrice comunitaria prevede che i cittadini dell’Unione e i loro familiari possono soggiornare nello Stato membro ospitante, per un periodo superiore a tre mesi, solo se possiedono determinati requisiti di soggiorno, riconducibili sostanzialmente allo svolgimento di un’attività lavorativa o alla condizione di autosufficienza economica. Tuttavia tali requisiti non sono più richiesti qualora il cittadino comunitario abbia già maturato il diritto di soggiorno permanente; tale titolo infatti garantisce la possibilità di soggiornare legalmente in Italia in maniera incondizionata.

Il legislatore comunitario, mediante il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente, ha voluto assicurare una maggiore tutela a quei cittadini che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato in un altro Stato membro, con il duplice obiettivo di promuovere la coesione sociale e di rafforzare il senso di appartenenza alla cittadinanza dell’Unione.

L’istituto costituisce quindi un autentico strumento di integrazione dei cittadini comunitari che ormai si sono radicati nel tessuto sociale dello Stato ospitante, in quanto consente loro di tutelare le scelte di vita compiute in passato, garantendo la possibilità di continuare a vivere nelle comunità di cui ormai si sentono parte.

In ogni caso il riconoscimento di questo diritto incondizionato è subordinato al compimento di un significativo periodo di permanenza in Italia (pari ad almeno cinque anni), addirittura superiore alla durata della residenza legale per poter fare richiesta della cittadinanza italiana, che come sappiamo per i cittadini comunitari è di quattro anni (si veda l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Come si matura il diritto di soggiorno permanente? L’articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, riproponendo fedelmente quanto previsto dalla direttiva 2004/38/CE, dispone che il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni in Italia, ha diritto al soggiorno permanente.

Ai fini della maturazione del diritto, la norma prevede che il soggiorno sul territorio nazionale sia legale e continuativo.

Il soggiorno legale

Il concetto di legalità del soggiorno è stato chiarito in maniera definitiva dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 21 dicembre 2011 (cause c-424/10 e 425/10). La Corte di Giustizia ha affermato che, per acquisire il diritto di soggiorno permanente, non è sufficiente che il cittadino dell’Unione abbia soggiornato sul territorio dello Stato ospitante nel rispetto del solo diritto nazionale, ma è necessario che durante tutto il periodo considerato lo stesso si sia trovato in una delle condizioni previste dall’articolo 7 paragrafo 1 della direttiva 2004/38/CE, ossia:

a) essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante;

b) disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi in tale Stato;

c) essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale, e disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti al soggiorno e di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi nello Stato membro ospitante;

d) essere familiare che soggiorna insieme a un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

Ovviamente i requisiti di soggiorno durante il quinquennio preso a riferimento non necessariamente devono rimanere sempre gli stessi; ad esempio un cittadino potrebbe prima aver svolto un’attività di lavoro autonomo e poi essere stato assunto come lavoratore subordinato, oppure potrebbe aver soggiornato inizialmente in qualità di familiare di cittadino lavoratore e poi aver avviato una propria attività lavorativa.

Il soggiorno continuativo

La norma precisa che il periodo di tempo utile per la maturazione del diritto di soggiorno permanente deve essere pari ad almeno cinque anni e deve essere ininterrotto. Tale periodo non deve necessariamente coincidere con l’ultimo quinquennio e può riguardare anche un intervallo di tempo precedente all’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 30 del 2007 (si veda in proposito la circolare del Ministero dell’interno n. 39 del 18 luglio 2007).

L’articolo 14 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede che il soggiorno del cittadino dell’Unione può considerarsi continuativo anche nei seguenti casi:

– quando si verifichino assenze di durata complessiva non superiore a 6 (sei) mesi per ciascun anno. Si considera quindi continuativo il soggiorno del cittadino dell’Unione che faccia ritorno nel proprio Paese ogni anno per qualsiasi motivo (purché tale assenza non superi complessivamente sei mesi all’anno);

– quando si verifichino assenze di durata superiore a 6 (sei) mesi per l’assolvimento degli obblighi militari;

– quando si verifichino assenze fino a 12 (dodici) mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il Ministero dell’interno nella circolare del 6 aprile 2007, n. 19 ha affermato che “tali assenze vadano considerate nel calcolo del quinquennio previsto per la maturazione del diritto di soggiorno permanente, nel senso che i relativi periodi debbano essere computati quali periodi di soggiorno nel territorio nazionale”.

In pratica la norma considera continuativo il soggiorno del cittadino dell’Unione sul territorio anche se intervallato da periodi di assenza, purché questi siano temporalmente circoscritti oppure dettati da necessità specifiche. Interrompono invece la maturazione quinquennale del diritto di soggiorno permanente le assenze di durata complessiva superiore a 6 (sei) mesi all’anno non giustificate da nessuna delle circostanze indicate dalla norma.

È inoltre prevista dal decreto legislativo n. 30/2007 un’ulteriore ipotesi di interruzione: l’articolo 18 prevede infatti al secondo comma che “la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica”.

Soggiorno legale e continuativo: due condizioni da valutare congiuntamente

Come indicato dal Ministero dell’interno nella circolare del 6 aprile 2007, n. 19 si ritiene che la condizione relativa alla continuità del soggiorno possa essere accertata attraverso l’iscrizione anagrafica dell’interessato. L’articolo 18 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede infatti che la continuità del soggiorno possa essere comprovata con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Occorre evidenziare tuttavia che la mancata iscrizione anagrafica non pregiudica l’eventuale conseguimento del diritto di soggiorno permanente, in quanto il cittadino dell’Unione Europea potrebbe avere soggiornato in maniera legale in Italia per tutto il periodo richiesto ma non essere stato iscritto anagraficamente.

Da notare inoltre che la residenza anagrafica costituisce una mera presunzione del soggiorno in Italia del cittadino UE, il quale potrebbe essersi assentato anche per periodi superiori a quelli previsti dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 30/2007 pur mantenendo l’iscrizione in anagrafe.

Ciò che deve essere valutato dall’ufficiale d’anagrafe ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno permanente è unicamente il soggiorno, non la residenza anagrafica, la quale può certamente rappresentare un elemento di lettura idoneo a indicare la presenza del cittadino dell’Unione sul territorio, ma che deve necessariamente essere corroborata con altri elementi, in particolare con quelli idonei a dimostrare la legalità del soggiorno (ad esempio: lo svolgimento di un’attività lavorativa).

In sostanza le due condizioni devono necessariamente essere valutate congiuntamente ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno permanente: gli elementi che palesano la continuità devono necessariamente combinarsi con quelli che denotano la legalità del soggiorno.

La perdita del diritto di soggiorno permanente

Abbiamo visto che il diritto di soggiorno permanente garantisce al cittadino dell’Unione la possibilità di continuare a soggiornare sul territorio dello Stato ospitante, senza dover necessariamente mantenere le condizioni di regolarità del soggiorno previste dalla normativa di matrice comunitaria, ossia la condizione lavorativa o l’autosufficienza economica.

Tuttavia il diritto di soggiorno permanente può venire meno nel caso di un’assenza ininterrotta e di durata significativa (superiore a due anni) dal territorio dello Stato ospitante.

L’articolo 14 del decreto legislativo n. 30/2007, recependo le indicazioni contenute nella direttiva 2004/38/CE, prevede infatti al quarto comma che “il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi”.

Come si dimostra la titolarità del diritto di soggiorno permanente?

L’articolo 16 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede al comma 1 che “a richiesta dell’interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente”.

Si evidenzia che la normativa comunitaria in materia di diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione qualifica il rilascio dell’attestazione non come un atto costitutivo di diritti, ma come un atto ricognitivo, destinato a comprovare in modo documentale la posizione del cittadino di uno Stato membro nei confronti dello Paese ospitante.

Tale principio trova espresso riconoscimento nell’articolo 25 della direttiva 2004/38/CE che recita testualmente che “il possesso di un attestato d’iscrizione (…), di un documento che certifichi il soggiorno permanente (…), non può in nessun caso essere un prerequisito per l’esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova”.

