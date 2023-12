Ricerca



FAMIGLIA - Il diritto all’oblio oncologico è legge Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre è stata pubblicata la legge 7 dicembre 2023, n. 193 che introduce disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Il testo prevede che nei casi di procedure per l’adozione, richiesta di mutui e pratiche bancarie e assicurazioni, così come nelle procedure concorsuali, non sia ammessa la richiesta di informazioni concernenti lo stato di salute relativamente a patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.

Legge 7/12/2023 n. 193 (Gazzetta Ufficiale 18/12/2023 n. 294)

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

