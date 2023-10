Ricerca



STATISTICA - Il censimento permanente nelle regioni A conclusione della pubblicazione dei focus regionali ISTAT rende disponibile una dashboard per la visualizzazione grafica di una parte dei dati analizzati

A conclusione della pubblicazione dei focus regionali che illustrano il dettaglio territoriale dei risultati del Censimento permanente della popolazione, Istat rende disponibile una dashboard per la visualizzazione grafica di una parte dei dati analizzati nei focus.

>> Clicca qui per leggere: Censimento permanente popolazione: dati regionali

La dashboard, grazie ad una ricca offerta di grafici, cartogrammi, tabelle, permette all’utente di selezionare e confrontare uno o più tra una serie di importanti indicatori di carattere demografico per regione, provincia e comune (piramide delle età, cittadinanza, livello di istruzione, ecc.), personalizzando e perfezionando la richiesta di informazione statistica.

La dashboard si aggiunge alle altre piattaforme già disponibili per gli approfondimenti di contenuto del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: il Data Warehouse tematico, la banca dati dedicata, i dati per sezione di censimento per tutti i comuni e per le aree subcomunali per i capoluoghi delle Città metropolitane. I dati per griglia regolare, le mappe GIS interattive.

>> Clicca qui per l’accesso alla Banca dati dell’ISTAT

