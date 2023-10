Ricerca



STATO CIVILE - IL CASO – Trascrizione di matrimonio celebrato all’estero in cui lo sposo viene indicato come coniugato E' possibile trascrivere un atto di matrimonio se il marito risulta coniugato già con un'altra donna?

Un cittadino pakistano divenuto italiano è iscritto nella nostra anagrafe come “coniugato” ed è pervenuto da un altro comune che a suo tempo lo aveva iscritto con la moglie come “coniugato”. La moglie in anagrafe si chiama X Y. La moglie è cittadina pakistana mentre il marito appunto è divenuto cittadino italiano nel 2021. Adesso il marito ha richiesto la trascrizione del suo atto di matrimonio avvenuto in Pakistan nel 2001 e ci ha consegnato l’atto di matrimonio regolarmente legalizzato e tradotto. Nell’atto lo status dei nubendi è “nubile” per la moglie e “coniugato” per il marito. Quindi dall’atto si evince che il marito quando si è sposato fosse già coniugato con un’altra donna. Questo contrasta con il nostro ordinamento? I coniugi devono essere entrambi di stato libero, io posso trascrivere un atto di matrimonio se il marito risulta coniugato già con un’altra donna? evidentemente in Pakistan è ammessa la bigamia, ma io posso trascriverlo ugualmente oppure devo rifiutarlo? Inoltre la signora all’epoca del matrimonio non aveva ancora 18 anni compiuti, le mancava 15 giorni al compimento, questo incide nella procedura di trascrizione? Altra cosa, nell’atto di matrimonio originale il nome della signora è X Y Z, con annotazione del consolato sulle corrette generalità che sono X Y (come iscritta in anagrafe). l’atto va trascritto con il nome completo X Y Z facendo l’annotazione relativamente all’attestazione del Consolato sulle corrette generalità? in caso di rilascio dell’estratto di matrimonio il nome che deve comparire è quello corretto “X Y” giusto?

