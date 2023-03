Ricerca



CITTADINANZA- CITTADINI STRANIERI- STATO CIVILE - IL CASO – Trascrizione atto di nascita a seguito di riconoscimento cittadinanza iure sanguinis procedimento seguito dal consolato competente A cura del nostro esperto William Damiani

Quesito

Si chiede la corretta procedura che questo ufficio deve seguire a seguito di trasmissione da parte del Consolato di: atto di nascita, Cons01 e attestazione conseguente al perfezionamento e alla conclusione dell’intero procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e atto di nascita dell’avo dal quale deriva la cittadinanza. In particolare questo ufficio dovrà trascrivere l’atto di nascita dell’interessata e iscrivere in Aire con decorrenza trascrizione atto di nascita la stessa? Si chiede se nella trascrizione dell’atto di nascita si debba fare menzione della trasmissione dell’attestazione conseguente al perfezionamento e alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana e si chiede conferma che sull’atto di nascita non vada annotata la cittadinanza poiché trattasi di cittadino italiano dalla nascita. Si chiede altresì quali altri adempimenti bisogna porre in essere.

Risposta

In seguito alla trasmissione da parte del Consolato italiano all’estero della documentazione relativa all’avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, l’ufficio dello stato civile deve trascrivere l’atto di nascita (della persona che è stata riconosciuta italiana) nei registri di nascita in parte II serie B. L’atto trasmesso deve essere in regola con le norme in materia di legalizzazione e di traduzione. Nel preambolo introduttivo si dovrà citare il provvedimento e/o la comunicazione del Consolato d’Italia in cui si attesta l’avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana con una frase del seguente tenore: “… avendo ricevuto la richiesta in data ……. dal Consolato d’Italia in …… di trascrivere l’atto di ……. di ……………, in seguito all’avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana perfezionato in data …”. Non deve essere apposta nessuna annotazione sull’atto di nascita relativamente alla cittadinanza, in quanto, come correttamente rilevato nel quesito, trattasi di cittadino italiano per nascita.

Successivamente sulla base del modello Cons01 si iscriverà il cittadino all’AIRE con la decorrenza della trascrizione dell’atto di nascita, così come stabilito dalla circolare del Ministero dell’interno n. 12 del 26 giugno 1990. Da ultimo si darà comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’interessato, al Consolato e all’ufficio elettorale.

