ANAGRAFE - IL CASO – Rimpatrio e iscrizione come senza fissa dimora E’ possibile?

Questo ufficio anagrafe è stato contattato da una ragazza che riferisce di essere rientrata dall’estero (era iscritta AIRE in questo Comune) e chiede di essere iscritta nella Via della Casa Comunale in quanto non ha una dimora fissa, essendo ospitata da amici e parenti. Si chiede si sia possibile iscriverla e quale sia il procedimento corretto da adottare.

