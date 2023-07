Ricerca



CIE - IL CASO – Rilascio CIE a cittadino non residente e il dubbio sulle cause ostative per l’espatrio … In seguito al subentro di tutte le anagrafi comunali in ANPR, nel caso di rilascio di una CIE ad un cittadino non residente (ma solo dimorante) è ancora necessario richiedere il nulla osta al comune di residenza?

In seguito al subentro di tutte le anagrafi comunali in ANPR, nel caso di rilascio di una CIE ad un cittadino non residente (ma solo dimorante) è ancora necessario richiedere il nulla osta al comune di residenza? Finora abbiamo sempre ritenuto doveroso richiedere il nulla osta al fine di conoscere le eventuali cause ostative per l’espatrio, di cui solo il comune di residenza è a conoscenza, non essendo presenti in ANPR.

