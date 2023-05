Ricerca



ANPR- STATO CIVILE - IL CASO – Rilascio certificato/estratto di nascita plurilingue previsto dalla Convenzione di Vienna Può essere utilizzato in un Paese non aderente?

È stato richiesto il rilascio di un certificato/estratto di nascita da presentare in Australia. Il cittadino è nato nel Comune nel 1957, vive in Australia e lo vorrebbe in lingua inglese. L’Australia non fa parte della convenzione di Vienna o Parigi , quindi a mio parere non è possibile rilasciare un estratto plurilingue. L’Australia però fa parte della convenzione dell’Aja, quindi dovrei rilasciare un estratto ordinario e mandarlo in Prefettura per l’apposizione del timbro Apostille? Per quanto riguarda la traduzione è il cittadino che deve farlo tradurre in Australia?

