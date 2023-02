Ricerca



CITTADINANZA- STATO CIVILE - IL CASO – Riconoscimento possesso cittadinanza italiana iure sanguinis e figli maggiorenni A cura del nostro esperto William Damiani

Quesito

Cittadina italiana con pratica riconoscimento iure sanguinis presentata da un avvocato con sentenza di un tribunale, pratica conclusa positivamente, la cittadina ora mi chiede cosa deve fare per l’eventuale riconoscimento della cittadinanza per un figlio maggiorenne.

1) Il figlio essendo maggiorenne deve fare l’iter del riconoscimento iure sanguinis presentando tutta la documentazione dall’avo fino a lui.

2) La documentazione prodotta dalla madre in nostro possesso può essere utilizzata anche dal figlio?

3) Gli atti hanno una scadenza?

Risposta

Da quanto emerge nel quesito la madre risulta essere stata riconosciuta cittadina italiana iure sanguinis per via giudiziale. Il fatto che la stessa sia cittadina italiana dalla nascita comporta che il figlio di lei ha acquistato a sua volta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. In questo caso la procedura per riconoscere lo status civitatis al figlio è molto più semplice e presuppone comunque che lo stesso sia residente nel Comune.

Sarà sufficiente che lo stesso presenti un’istanza all’ufficiale dello stato civile in cui chiede appunto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza materna. Dovrà allegare il proprio atto di nascita in regola con le norme in materia legalizzazione e traduzione. Accertata la discendenza, affinché possa concludersi positivamente il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana è assolutamente necessario acquisire la conferma da parte delle competenti Autorità consolari italiane all’estero da cui si evinca che il richiedente non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Una volta ricevuta tale conferma l’ufficiale di stato civile emetterà un provvedimento con cui riconosce la cittadinanza italiana dalla nascita e successivamente provvede alla trascrizione dell’atto di nascita.

Non è necessario acquisire gli atti relativi alla procedura della madre (i quali non hanno comunque scadenza), in quanto la stessa è stata riconosciuta italiana dalla nascita per via giudiziale.

