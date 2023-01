Ricerca



STATO CIVILE - IL CASO – Richiesta di trascrizione di atti di stato civile formati in Pakistan da parte di neo cittadini italiani Il quesito riguarda la trascrizione degli atti, soprattutto di matrimonio, provenienti dal Pakistan

Si chiede se vi siano delle novità sulle trascrizioni di atti provenienti dal questo Paese in quanto da tempo viene richiesto di trascrivere atti non legalizzati in Pakistan, ma solamente emessi dal Consolato in Italia o documenti con codice a barre o qr code (spesso non leggibile).

Un rappresentante della comunità pakistana ha inviato all’ufficio una disposizione, dicendo che ora, per la trascrizione degli atti del Pakistan è sufficiente il documento del Consolato in Italia, senza le legalizzazioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Pakistan.

