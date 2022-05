Ricerca



ANAGRAFE- STRANIERI - IL CASO – Ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale E' possibile l’iscrizione anagrafica?

Si presenta all’ufficio cittadina straniera con figlio minore chiedendo l’iscrizione anagrafica. La stessa presenta regolare passaporto per entrambi e una ricevuta per il rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura.

La motivazione del soggiorno riportata è la seguente: PROTEZIONE SPECIALE ART. 19 C. 1, 2. Sulla ricevuta è indicata come data di ingresso in Italia: 21/07/2021.

Alla luce di quanto descritto si chiede se si possa procedere all’iscrizione anagrafica di entrambi i soggetti.

