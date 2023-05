Ricerca



ANPR - IL CASO: Procedimento di irreperibilità relativo a persona momentaneamente presente presso comunità terapeutica sita in altro Comune A cura del nostro esperto William Damiani

Quesito

A seguito di richiesta di voto presso struttura terapeutica sita in altro Comune in occasione delle consultazioni politiche del 25 settembre scorso questo ufficio ha provveduto a sospendere un procedimento di irreperibilità iniziato su istanza di parte (richiesta da parte di un familiare del cittadino dichiarato irreperibile) e trasmesso, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento Anagrafico, al Comune competente, notizia per i successivi provvedimenti. In riscontro l’altro ufficio ci ha trasmesso una nota della comunità nella quale ci viene comunicato che “il trattamento non prevede l’acquisizione della residenza presso la comunità”. Considerato che i familiari hanno richiesto la cancellazione dal nucleo familiare e l’altro Comune non ha possibilità di iscrivere il cittadino in convivenza anagrafica presso la struttura ove è ricoverato, il nostro Ente sarebbe tenuto ad apportare variazioni anagrafiche d’Ufficio? Esisterebbe un’alternativa a quella di mantenere lo status quo?

Risposta

Dal quesito sembra di capire che la persona sia ricoverata in un luogo di cura. In questo caso trova applicazione il divieto di mutazione anagrafica previsto dall’articolo 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989. La norma prevede infatti che non deve essere disposta né d’ufficio, né a richiesta dell’interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza dei ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica.

In questo caso ovviamente si interrompe la procedura di irreperibilità, in quanto la persona è assolutamente reperibile. Il Vostro Comune dovrà però tenere monitorata la situazione al fine di conoscere i futuri sviluppi, per cui: a) se la permanenza dovesse superare i due anni, si potrà sollecitare nuovamente il Comune affinché provveda alla mutazione anagrafica, anche d’ufficio; b) se invece la permanenza dovesse finire prima dei due anni, qualora non si abbiano notizie certe circa il luogo ove la persona dovesse trovarsi potrà essere nuovamente avviata una procedura di verifica finalizzata ad una eventuale cancellazione per irreperibilità.

