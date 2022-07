Ricerca



ANAGRAFE - IL CASO – Procedimento di cancellazione per irreperibilità Quali sono i termini di conclusione?

Entro quale termine deve concludersi il procedimento di cancellazione per irreperibilità? Si chiede di conoscere quale termine indicare nella comunicazione di avvio del procedimento e da quale data decorre questa termine …

Inoltre capita di dover emettere una carta d’identità a soggetti nei cui confronti è aperto un procedimento di irreperibilità. In questi casi dobbiamo archiviare quel procedimento e riattivarne uno con un nuovo avvio di procedimento? E in quest’ultimo caso è necessario attendere un altro anno o possiamo cancellarlo prima?

