ANPR - IL CASO – Procedimento di cancellazione per irreperibilità e osservazioni per mail da parte dell’interessato. Come procedere? Si chiede un parere di competenza relativo al proseguimento della pratica anagrafica

Da diversi anni abbiamo problemi a reperire una persona residente in quanto non risulta mai presente nell’abitazione: non ritira le raccomandate che ritornano al mittente per compiuta giacenza né le notifiche che vengono successivamente poste in essere dal messo comunale il quale non trova in casa nessuno. Ciò è successo pur avendo la persona in questione un regolare contratto di affitto in essere. Nello scorso mese di agosto, la proprietaria dell’immobile in questione ha inviato una segnalazione di irreperibilità/abbandono dell’abitazione dichiarando che la persona non ha più dimora abituale nel comune in quanto ha rescisso il contratto d’affitto e si è trasferita senza lasciare recapito. L’ufficio ha avviato la pratica di cancellazione anagrafica per irreperibilità e ha comunicato l’avvio del procedimento dapprima sulla PEC (che non risulta attiva), poi a mezzo del messo comunale che compila una relata ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, e infine, per tentare di far passare comunque l’informazione, sulla mail ordinaria. L’interessato ha risposto sempre a mezzo mail vantando una serie di diritti ad avere una iscrizione anagrafica come senza fissa dimora in una via fittizia del territorio comunale con il quale sostiene di avere legami di fatto inesistenti (nessun amico, nessun parente, nessun albergo che possa ospitarlo come scrive). Si chiede un parere di competenza relativo al proseguimento della pratica anagrafica.

