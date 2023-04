Ricerca



ANPR - IL CASO – Per ottenere la residenza in un immobile in comproprietà è necessario il consenso degli altri proprietari? A cura del nostro esperto William Damiani

Quesito

Un cittadino ha reso dichiarazione di cambio abitazione in un immobile che risulta in quota parte di proprietà anche di altri 3 fratelli. In seguito alle osservazioni presentate da due dei tre fratelli che hanno manifestato la loro contrarietà, l’ufficiale di anagrafe ha inoltrato comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 al cittadino interessato al cambio di abitazione. Oggi è pervenuta una nota dall’avvocato del medesimo con cui ci intima di confermare la residenza del proprio assistito. In particolare l’avvocato sostiene che, una volta verificata la dimora abituale mediante l’ispezione della polizia locale, non sia necessario acquisire alcuna autorizzazione o consenso da parte dei comproprietari. Come dobbiamo comportarci in questo caso?

Risposta

Nel caso indicato nel quesito, se gli accertamenti eseguiti dal personale di polizia municipale confermano la dimora abituale della persona all’interno dell’immobile, il procedimento dovrà concludersi positivamente.

Giustamente l’ufficiale d’anagrafe, una volta ricevuta la dichiarazione anagrafica, ha inviato ai comproprietari la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di soggetti controinteressati. L’intervento nel procedimento da parte di questi ultimi non è però richiesto per accordare la residenza; in base alla normativa anagrafica (legge 1228/1954 e d.P.R. 223/1989) l’ufficiale d’anagrafe non può infatti subordinare la registrazione anagrafica del cittadino al consenso dei comproprietari dell’abitazione e pertanto la mera contrarietà alla variazione di residenza, nei fatti già avvenuta, non è elemento idoneo per annullare la registrazione anagrafica.

Inoltre, trattandosi di soggetto comproprietario dell’immobile, non può nemmeno configurarsi un’occupazione abusiva dell’immobile (articolo 5 del decreto legge n. 47/2014), in quanto l’articolo 1102 del codice civile riconosce a ciascun partecipante il diritto di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Quindi se la persona abita effettivamente nell’immobile, l’ufficiale d’anagrafe dovrà definire positivamente l’istruttoria adottando un provvedimento di conferma della dichiarazione anagrafica; nella motivazione si darà atto dei motivi (come sopra illustrati) del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dai comproprietari. Questi ultimi potranno eventualmente far valere i loro diritti sull’immobile in sede civile.

