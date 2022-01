Questo articolo è stato letto 276 volte

ANPR - IL CASO – Mutazione di residenza – Passaporto scaduto E’ possibile procedere all’iscrizione anagrafica?

Un cittadino albanese vuole presentare domanda di iscrizione in questo comune, ma è in possesso di un passaporto scaduto. In ANPR risulta al momento iscritto in un altro comune ed è in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

E’ possibile procedere all’iscrizione anagrafica anche con il passaporto scaduto?

