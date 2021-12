Questo articolo è stato letto 43 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Matrimonio secondo il rito ortodosso – Pubblicazione e trascrizione nel registro dei matrimoni Il nulla osta del cittadino rumeno, rilasciato dal Consolato in Italia, va legalizzato dalla Prefettura? Qual è l’esatto iter da seguire per le pubblicazioni?

Due nostri cittadini, lei italiana e lui rumeno, intendono sposarsi in un altro Comune con cerimonia in chiesa ortodossa. Devono fare le pubblicazioni nel nostro Comune, in quanto residenti entrambi da noi. Il nulla osta del cittadino rumeno, rilasciato dal Consolato in Italia, va legalizzato dalla Prefettura? Qual è l’esatto iter da seguire per le pubblicazioni? Quale documento della chiesa ortodossa ci deve portare (deve essere indicato anche il nome del celebrante?) e cosa deve riportare il “nulla osta” (eseguite pubblicazioni) che rilasciamo agli sposi al termine della pubblicazione?

