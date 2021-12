Questo articolo è stato letto 37 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Matrimonio contratto all’estero – Mancata trascrizione – Richiesta di nuova celebrazione – Non è ammessa Si ritiene che il matrimonio sia valido, sebbene al momento il relativo certificato non sia trascrivibile, e che, pertanto, non si possa procedere alla celebrazione di un nuovo matrimonio in Italia. E' corretta tale interpretazione?

Una coppia di residenti, che convive da molti anni, ha contratto matrimonio negli Stati Uniti una quindicina di anni fa.

All’epoca, i due erano tornati in Italia con un certificato, rilasciato dalle autorità locali, privo di apostille e di traduzione e, in questi anni, si sono presentati varie volte presso il nostro Ufficio per chiedere cosa fare per poterne ottenere la trascrizione.

Ovviamente ogni volta abbiamo ripetuto che erano necessarie l’apostille e la traduzione in lingua italiana, sottolineando che quest’ultima poteva essere fatta anche in Italia con l’asseverazione presso il Tribunale.

Si sono informati e sembra che ci siano parecchie complicazioni per riuscire ad ottenere il documento apostillato, senza essere in loco.

Hanno chiesto, pertanto, se fosse possibile risposarsi civilmente in Italia, visto che allo stato attuale delle cose il loro matrimonio all’estero non può essere riconosciuto mediante la trascrizione e loro risultano essere semplici conviventi.

Si ritiene che il matrimonio sia valido, sebbene al momento il relativo certificato non sia trascrivibile, e che, pertanto, non si possa procedere alla celebrazione di un nuovo matrimonio in Italia.

Si chiede se tale interpretazione sia corretta o se sia possibile invece accogliere la richiesta degli interessati e procedere con le pubblicazioni ed il matrimonio.

