ANPR- CITTADINI STRANIERI - IL CASO – Marito straniero di cittadina italiana con ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno Può essere iscritto in anagrafe?

Una cittadina italiana residente nel nostro Comune ha contratto matrimonio in Tunisia nel 2021. Il marito è di cittadinanza tunisina e dal mese di ottobre 2022 è entrato in Italia con un visto di tipo C per un periodo di 90 giorni. Ora il marito vuole prendere la residenza in Italia per ricongiungersi alla moglie e, allo scopo, ha presentato la richiesta di permesso di soggiorno elettronico tramite kit postale.

Sottolineiamo alcuni particolari: 1) L’appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno è fissato oltre la scadenza del visto di ingresso; 2) La moglie, precedentemente residente in altro Comune, ha fatto trascrivere l’atto di matrimonio in Italia; 3) Il marito non ha il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione; 4) La richiesta di permesso di soggiorno non è stata presentata per ricongiungimento familiare.

La domanda è questa: nelle more del rilascio del permesso di soggiorno e con un visto di ingresso di tipo C è possibile iscrivere il marito all’anagrafe della popolazione residente?

