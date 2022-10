Ricerca



ANPR - IL CASO – La residenza in una roulotte E' possibile accogliere la dichiarazione di residenza?

Un giostraio ha la residenza in altro comune presso un campo sportivo dove non è più presente. Chiede la residenza nel nostro comune in una roulotte su un’area edificabile di proprietà con relativo civico, dove dice che è sempre presente: ha utenze, paga la tassa rifiuti, da una prima valutazione parrebbe essere presente quale “custode” del materiale inerente le giostre. Saremmo dell’idea di accogliere la dichiarazione di residenza facendo smontare dalla roulotte ruote e gancio di traino. Ho letto di un disposto del Consiglio di Stato (sentenza n. 03435 del 12/07/2017) secondo il quale la roulotte utilizzata stabilmente come abitazione dovrebbe prima essere autorizzata al rilascio del permesso di costruire: per la residenza è rilevante o possiamo procedere comunque?

