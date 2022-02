Questo articolo è stato letto 35 volte

ANAGRAFE - IL CASO – Iscrizione anagrafica in convivenza E' possibile intervenire con un invito alla Convivenza a rendere dichiarazione per la signora o l’iscrizione in convivenza è a discrezione del responsabile della struttura in cui è ospitata?

Un amministratore di sostegno ha chiesto un parere a questo Ufficio per l’iscrizione anagrafica della propria tutelata in convivenza la cui responsabile ha negato la richiesta iscrizione.

Questo Ufficio può intervenire con un invito alla Convivenza a rendere dichiarazione per la signora o l’iscrizione in convivenza è a discrezione del responsabile? Si precisa che la signora è ospite della struttura da un decennio…

