ANAGRAFE - IL CASO – Iscrizione anagrafica di cittadina comunitaria coniuge di cittadino comunitario residente disoccupato ma in possesso di attestazione di soggiorno permanente A cura del nostro esperto William Damiani

Un cittadino comunitario qui residente ed in possesso di attestazione di soggiorno permanente, attualmente disoccupato, intende chiedere la residenza per la moglie non lavoratrice, anch’essa comunitaria ed in stato di gravidanza, con provenienza dal paese d’origine, anche se con trascorsi di residenza (chiusi) qui in Italia. Si chiede se, oltre alla documentazione attestante il matrimonio, la suddetta debba presentare altro.

Il caso oggetto del quesito è sicuramente complesso e deve essere affrontato alla luce del quadro normativo di derivazione comunitaria in relazione al diritto di libera circolazione dei cittadini di Paesi membri dell’Unione europea.

La direttiva 2004/38/CE, che ha avuto attuazione in Italia con il decreto legislativo n. 30/2007, valorizza il principio dell’unità familiare; il quinto considerando infatti afferma che “Il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza”.

Il diritto che viene riconosciuto al familiare (la cui definizione è data dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 30/2007) non è però autonomo, ma deriva dal diritto del cittadino dell’Unione in possesso dei requisiti di soggiorno previsti dall’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 30/2007, ossia: a) qualità di lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) possesso di risorse economiche sufficienti al soggiorno e di una polizza a copertura dei rischi sanitari; c) qualità di studente in possesso di risorse economiche sufficienti e di polizza sanitaria.

Proprio la norma citata riconosce il diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi al familiare del cittadino che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

Non viene invece riconosciuto il diritto di soggiorno al familiare del cittadino dell’Unione, il quale a sua volta soggiorni in Italia quale familiare di altro cittadino comunitario. In questo caso, infatti stante la previsione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 30/2007, a colui che soggiorna legalmente in Italia quale familiare di cittadino UE non è riconosciuto il diritto di farsi ricongiungere da un proprio familiare. Ad esempio se ROSSI MARIA soggiorna in Italia quale madre a carico di BIANCHI ANTONIO, la stessa non potrà estendere tale diritto di soggiorno al proprio coniuge VERDI FRANCESCO (che non ha legami di parentela con BIANCHI ANTONIO).

La disciplina di fonte comunitaria riconosce quindi una tutela importante al concetto di unità familiare, ma non assoluta, restando vincolata la possibilità di soggiornare in Italia quale familiare solo se il cittadino già soggiornante soddisfi in sostanza la qualità di lavoratore o la condizione di autosufficienza economica. Nulla è previsto nel caso in cui il soggetto già soggiornante abbia maturato il diritto di soggiorno permanente, ma al momento dell’ingresso in Italia del familiare non disponga più di uno dei requisiti richiesti dalle prime tre lettere dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 30/2007.

Si ritiene, alla luce della ricostruzione sopra formulata, che la maturazione del diritto di soggiorno permanente (che potrebbe essere stato acquisito anche come familiare) assicuri al titolare – nel caso sopraggiunga la perdita dei requisiti di cui all’articolo 7 – il diritto di continuare a soggiornare in Italia, ma non estenda tale diritto ai familiari.

Sicuramente il giudice potrà eventualmente riconoscere tale diritto, facendo leva sul principio della tutela dell’unità familiare, ma si ritiene che tale valutazione sia preclusa al pubblico funzionario il quale è tenuto ad adottare il provvedimento amministrativo sulla base delle norme di legge e delle istruzioni ministeriali.

Quindi a parere dello scrivente si ritiene possa procedersi all’iscrizione anagrafica della signora solo se il marito abbia attualmente i requisiti di soggiorno. Si evidenzia che quest’ultimo se attualmente disoccupato potrebbe essere considerato comunque lavoratore se in passato abbia svolto attività lavorativa e si sia trovato involontariamente in tale condizione, purché sia iscritto al Centro per l’impiego con la presentazione della DID (articolo 7 comma 3 del decreto legislativo n. 30/2007).

In ogni caso – qualora ciò non fosse possibile – considerato che la signora è in dolce attesa, il figlio che nascerà acquisirà il diritto di soggiorno permanente per il solo fatto di seguire la condizione giuridica del padre. Quindi alla nascita si potrà iscrivere anagraficamente il figlio, come titolare del diritto di soggiorno permanente derivato da quello del padre, e – ad avviso dello scrivente – anche la madre sulla base della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 ottobre 2004, causa C-200/02 (Zhu – Chen). In tale decisione si afferma che, quando la normativa comunitaria conferisce al cittadino minorenne in tenera età un diritto di soggiorno a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante, è altresì consentito al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo nello Stato membro ospitante.

