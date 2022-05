Ricerca



ANPR- CITTADINI STRANIERI - IL CASO – Iscrizione anagrafica – Coniuge di cittadino UE con diritto di soggiorno permanente ma disoccupato Oltre alla documentazione attestante il matrimonio quali altri documenti vanno presentati?

Un cittadino comunitario qui residente ed in possesso di attestazione di soggiorno permanente, attualmente disoccupato, intende chiedere la residenza per la moglie non lavoratrice, anch’essa comunitaria ed in stato di gravidanza, con provenienza dal paese d’origine, anche se con trascorsi di residenza (chiusi) qui in Italia. Si chiede se, oltre alla documentazione attestante il matrimonio, la suddetta debba presentare altro.

Ti consigliamo:



di William Damiani

Maggioli Editore, Aprile 2022 – Pagine 600 – Euro 85,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA