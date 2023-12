Ricerca



CITTADINANZA - IL CASO – Dichiarazione di elezione della cittadinanza da parte di neo diciottenne nato in Italia. È possibile se manca l’iscrizione anagrafica? È corretto procedere prima a concedere la cittadinanza, seguita dal giuramento, e poi iscrivere in anagrafe per cui la residenza sarebbe successiva all’acquisto della cittadinanza?

L’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 dispone che “lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”. Dunque sono tre le condizioni richieste dalla norma, ovvero: 1) la nascita in Italia; 2) la residenza legale senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età; 3) la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età. Con particolare riguardo al punto numero 2, tenuto anche conto dell’intervenuto art. 33 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, lo straniero nato in Italia che intenda avvalersi del modo di acquisto della cittadinanza italiana previsto dall’art. 4, comma 2, l. n. 91/1992 dovrà, entro il compimento del diciannovesimo anno o anche successivamente se non ha ricevuto alcuna comunicazione dal proprio Comune, farne istanza presentando la documentazione attestante la nascita in Italia. La presenza sul territorio italiano può essere provata esclusivamente in base a documentazione generica (come frequenza scolastica, vaccinazioni, certificati servizi sociali) mancando a monte l’iscrizione in anagrafe? Un soggetto mai anagrafato (neanche come senza fissa dimora), figlio di cittadini stranieri, può soddisfare il requisito della residenza legale senza interruzioni fino alla maggiore età con questa semplice documentazione senza iscrizione come residente nel Comune ove è presentata istanza di cittadinanza? Se dai documenti allegati non è possibile ricostruire con esattezza i 18 anni di continua presenza perché, ad esempio, durante la pausa estiva non ha frequentato la scuola e non ha fatto vaccinazioni, come si procede? È corretto procedere prima a concedere la cittadinanza, seguita dal giuramento, e poi iscrivere in anagrafe per cui la residenza sarebbe successiva all’acquisto della cittadinanza?

