ANAGRAFE- CITTADINI STRANIERI - IL CASO – Cittadina comunitaria richiede l’attestato di soggiorno permanente Quali sono le condizioni affinché l’attestato possa essere rilasciato anche agli altri componenti della famiglia?

Si è presentata allo sportello una cittadina rumena chiedendo il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente per sé, per il figlio (maggiorenne), per la compagna del figlio (maggiorenne) e per la nipote (minorenne). Da un controllo dei documenti presentati dalla richiedente (estratto conto previdenziale a suo nome dal quale si evince che ha lavorato per 6 anni circa) e acquisiti d’ufficio (certificato storico di residenza) la signora è risultata residente in questo Comune dal 2014, con provenienza da altro Comune, senza interruzioni. Il problema riguarda il resto dei familiari: il figlio risulta residente in questo Comune da 5 anni con provenienza dalla Romania ma non hai mai lavorato ne sta attualmente lavorando; la compagna del figlio risulta residente in questo Comune da 2 anni con provenienza dalla Romania ma anche lei non ha mai lavorato né attualmente lavora; la nipote (minorenne) risulta residente in questo Comune da 2 anni con provenienza dalla Romania. La domanda è questa: visto i documenti presentati/acquisiti l’attestato di soggiorno dovrà essere rilasciata solo alla richiedente oppure possiamo rilasciarlo anche al figlio visto che risulta iscritto in ANPR da 5 anni? Per la minore e la compagna del figlio come dobbiamo comportarci?

