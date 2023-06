Ricerca



ANPR- CITTADINI STRANIERI - IL CASO – Cancellazione anagrafica per emigrazione all’estero di un minore extracomunitario A cura del nostro esperto William Damiani

Quesito

E’ pervenuta al nostro ufficio da parte di un cittadino ucraino residente richiesta di cancellazione anagrafica per la figlia minore nata in Italia con cittadinanza ucraina e della madre ucraina non residente. La motivazione addotta è che la madre e la figlia sono ritornate nel loro paese. L’accertamento della polizia municipale conferma che la madre e la figlia non risiedono più presso l’abitazione del dichiarante. Come dobbiamo procedere? Con la cancellazione immediata? Oppure aprire una procedura di irreperibilità? Oppure diversamente ancora?

Risposta

Nel caso indicato nel quesito il padre può sicuramente rendere le dichiarazioni anagrafiche relative alla figlia minore. L’articolo 6 del regolamento anagrafico dispone infatti che ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili riguardano anche il trasferimento di residenza all’estero.

La dichiarazione dovrà pertanto essere gestita come una normale pratica anagrafica su istanza di parte che comporta una emigrazione all’estero. L’ufficiale d’anagrafe deve effettuare la cancellazione della minore per emigrazione all’estero nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione. Nei 45 giorni successivi alla presentazione dell’istanza saranno eseguiti gli accertamenti. Al termine dell’istruttoria, qualora gli accertamenti confermino la dichiarazione anagrafica presentata dal padre, l’ufficiale d’anagrafe concluderà positivamente il procedimento di emigrazione per l’estero confermando la cancellazione già effettuata.

