ANAGRAFE - IL CASO – Attribuzione cognome di entrambi i genitori In termini operativi, nell'attesa di interventi del legislatore, quali modalità sono necessarie per documentare l’accordo fra i genitori?

La Corte Costituzionale con decisione n. 131 in data 27.4.2022 ha stabilito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che di comune accordo gli stessi attribuiscano al nato sole il cognome di uno dei due.

In termini operativi, nell’attesa di interventi del legislatore, si chiede se si deve far sottoscrivere dai genitori una dichiarazione nella quale viene stabilito il cognome da attribuire al nato e se nell’atto di nascita dopo la dicitura: il/la dichiarante dà il nome di …… si possa aggiungere la dicitura: e, di comune accordo con l’altro genitore (nel caso si opti per un solo cognome) il cognome paterno/materno di ……

