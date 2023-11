Ricerca



L’ISTAT ha reso disponibile i dati sulla fecondità della popolazione residente sul data warehouse DEMO nel tema “Nascite e fecondità”.

La diffusione consente una lettura per ordine di nascita e cittadinanza (italiana/straniera) della fecondità fino a livello territoriale provinciale.

Gli indicatori specifici e sintetici di fecondità per ordine offrono, fino al dettaglio regionale, una doppia lettura: di periodo (anno di nascita dal 1952 al 2022) e per anno di nascita delle madri (generazioni dal 1933 al 1973). I dati di fecondità per ordine di nascita a livello provinciale sono invece disponibili dal 2003.

Gli indicatori di fecondità per cittadinanza della madre sono disponibili dal 2002 e fino al dettaglio provinciale.

La nuova diffusione sulla banca dati DEMO presenta dati omogenei in serie storica. L’utenza potrà fruire di un sistema interattivo di interrogazione dei dati, con cui personalizzare l’output dell’informazione statistica richiesta. Ciò rappresenta una novità rispetto al passato, quando spesso alcune dimensioni dei dati di fecondità (ad esempio, per cittadinanza) venivano diffusi in Tavole statiche raggruppate per anno di calendario. In questa nuova area l’utenza troverà in modo integrato tutte le informazioni disponibili sulla fecondità della popolazione residente.

