ANAGRAFE - FAQ sull’occupazione abusiva degli immobili Domande e risposte a cura del nostro esperto William Damiani

di WILLIAM DAMIANI

1. E’ possibile ricevere una dichiarazione di residenza in un immobile che è stato concesso in comodato gratuito senza che sia stato sottoscritto nessun contratto? In tal caso dobbiamo richiedere un atto o dichiarazione di assenso da parte del proprietario all’iscrizione anagrafica?

Il contratto di comodato gratuito può essere concluso anche verbalmente. In questo caso sarà sufficiente acquisire la dichiarazione da parte dell’interessato di avere la disponibilità dell’immobile per effetto di un contratto di comodato gratuito concluso verbalmente con il proprietario. Non deve essere richiesto alcun atto di assenso da parte del proprietario. Dovrà però essere inviata a quest’ultimo la comunicazione di avvio del procedimento, affinché possa intervenire nel procedimento con eventuali memorie e osservazioni, qualora la situazione reale non corrisponda a quanto dichiarato dall’interessato.

2. La sig.ra ROSSI si è presentata a questo ufficio dichiarando che, in seguito al decesso della sig.ra BIANCHI, usufruttuaria dell’immobile, la stessa ha acquisito la piena proprietà dello stesso. Nell’immobile tuttavia continua a risiedere il sig. VERDI, figlio della sig.ra BIANCHI. Si tratta di un’occupazione abusiva per cui la residenza deve intendersi nulla?

Se il sig. VERDI continua a dimorare nell’immobile, l’ufficiale d’anagrafe non potrà e non dovrà fare assolutamente nulla, in quanto la persona risulta correttamente registrata ove dimora abitualmente. La morte della madre (titolare dell’usufrutto) non determina infatti un’occupazione abusiva dell’immobile così come disciplinata dall’articolo 5 del decreto legge n. 47/2014, per cui non vi sono riflessi sulla residenza. Semmai la proprietaria dovrà attivare le normali procedure civili per ottenere il rilascio dell’immobile.

3. Nel caso in cui il richiedente esibisca un regolare contratto di locazione, è necessario comunque inviare la comunicazione di avvio del procedimento al proprietario? Oppure si può omettere tale adempimento?

La comunicazione di avvio del procedimento deve essere sempre inviata al proprietario dell’immobile in quanto si tratta potenzialmente di un soggetto controinteressato. L’articolo 7 della legge n. 241/1990 prevede infatti che l’avvio del procedimento è comunicato anche ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale. Pertanto anche se la situazione si presenta abbastanza chiara e definita, a stretto rigore l’ufficiale d’anagrafe è tenuto all’invio di tale comunicazione.

4. Il sig. ROSSI si è presentato a questo ufficio per dichiarazione la residenza in un immobile di cui risulta comproprietario insieme al fratello. Ai fini dell’articolo 5 del decreto legge n. 47/2014 quale documentazione è necessario acquisire per procedere alla registrazione anagrafica? In fratello non intende concedere la residenza.

Per la ricevibilità della pratica anagrafica sarà sufficiente acquisire la dichiarazione da parte del sig. ROSSI di essere comproprietario dell’immobile mediante la compilazione dell’apposito riquadro previsto nel modello ministeriale. Essendoci un altro soggetto comproprietario (il fratello) è necessario inviare a quest’ultimo la comunicazione di avvio del procedimento, affinché possa eventualmente presentare osservazioni o memorie.

Eventuali questioni civili fra i due fratelli relativi al possesso dell’immobile dovranno essere risolte fra di loro nelle sede opportune, non sicuramente nell’ufficio anagrafe. L’ufficiale d’anagrafe procederà alla definizione della pratica attenendosi unicamente alla situazione di fatto verificata nel corso dell’istruttoria.

5. Un cittadino presenta unitamente alla dichiarazione di residenza quale titolo di disponibilità dell’immobile un contratto di locazione intestato al precedente inquilino, allegando poi il subentro presso l’agenzia delle entrate che riporta il proprio codice fiscale quale conduttore cedente. Il documento è valido e sufficiente ai fini della pratica anagrafica? Oppure devo rifiutarlo?

Ai fini della ricevibilità della dichiarazione anagrafica è necessario che il dichiarante indichi il titolo di possesso dell’immobile. A tal fine si ritiene sufficiente l’esibizione della documentazione relativa al subentro nel contratto di locazione. Ciò esclude la sussistenza di un’ipotesi di occupazione abusiva prevista dall’articolo 5 del decreto legge n. 47/2014, che come confermato dal Ministero dell’interno nella circolare n. 14/2014 si verifica solo nel caso in cui l’occupazione dell’immobile sia stata ottenuta attraverso azioni penalmente rilevanti. Quindi si deve ricevere la dichiarazione anagrafica e registrare la residenza entro i due giorni successivi. Contestualmente dovrà in ogni caso essere inviata la comunicazione di avvio del procedimento al proprietario di casa, affinché quest’ultimo in qualità di soggetto cointeressato possa partecipare al procedimento mediante proprie memorie e/o osservazioni. Si evidenzia infine che l’eventuale intervento del proprietario che si limitasse a dichiarare di “non volere concedere la residenza” non sarà idoneo ad incidere sull’esito del procedimento, qualora l’istruttoria confermasse la dimora abituale del richiedente nell’abitazione.

6. L’assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sta ospitando il figlio all’interno dell’immobile. Considerato che quest’ultimo intende presentare la dichiarazione di residenza, si chiede se sia necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione da parte dell’ente gestore.

Si ritiene che non sia corretta la prassi, abbastanza diffusa, di subordinare la ricevibilità della dichiarazione anagrafica ad un’autorizzazione rilasciata da parte dell’ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’ufficiale d’anagrafe svolge infatti una funzione statale, interamente regolata da norme nazionali e soggetta alle direttive e alla vigilanza del Ministero dell’interno. Tale attività non può subire condizionamenti da norme, regole o prassi regionali. Ai fini della ricevibilità della dichiarazione anagrafica, l’ufficiale d’anagrafe è tenuto quindi solo ad acquisire le informazioni circa il titolo di possesso dell’immobile al fine di escludere un’eventuale occupazione abusiva ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge n. 47/2014. Tale situazione si verifica unicamente quando vi è un impossessamento violento o con la forza dell’immobile, rientrando tale condotta nella fattispecie prevista dall’articolo 633 del codice penale. Nel caso di specie sussiste occupazione abusiva in quanto il dichiarante è figlio della persona regolarmente assegnataria dell’immobile. In ogni caso l’ufficiale d’anagrafe dovrà comunicare l’avvio del procedimento anagrafico all’ente gestore; quest’ultimo potrà intervenire nel procedimento – non per autorizzare o negare la residenza – ma unicamente per apportare elementi utili ai fini dell’istruttoria preordinata all’accertamento della dimora abitale.

