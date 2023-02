Ricerca



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - FAQ sulla competenza all’autenticazione di firma da parte del dipendente incaricato Domande e risposte a cura del nostro esperto William Damiani

di WILLIAM DAMIANI

1. Se il cittadino richiede l’autenticazione di firma su una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio, possiamo rifiutarci?

L’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 afferma che non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione per le istanze o le dichiarazioni sostitutive da produrre alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi. In questi casi infatti l’autenticità della sottoscrizione è garantita con le modalità previste dall’articolo 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per cui le dichiarazioni sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Tale prescrizione è rivolta unicamente alla pubblica amministrazione (o al gestore di pubblico servizio) che deve ricevere l’istanza o la dichiarazione sostitutiva, per cui se il cittadino richiedesse l’autenticazione della sottoscrizione, sebbene non necessaria, il dipendente incaricato dal Sindaco dovrebbe comunque procedere.

2. Per poter effettuare le autenticazioni previste da norme speciali è sufficiente la delega generale conferita dal Sindaco a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 oppure servono deleghe ulteriori?

L’incarico ad autenticare le sottoscrizioni di cui all’articolo 21 del d.P.R. n. 445/2000 comprende anche:

a) le autenticazioni previste dall’articolo 14 della legge n. 53/1990 in materia di procedimento elettorale. In questo caso infatti la norma prevede che l’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all’articolo 20 della legge n. 15/1968. Tale norma è stata abrogata e pertanto il richiamo deve ora intendersi riferito all’articolo 21 del d.P.R. n. 445/2000;

b) le autenticazioni previste per l’elezione degli organi degli ordini professionali dall’articolo 3, comma 7, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169. Il Ministero di Giustizia con nota prot. n. D.G. 10265 del 2 settembre 2005 ha chiarito che i soggetti legittimati all’autentica sono quelli previsti dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per cui si fa riferimento a quanto indicato nella precedente lettera a);

c) le autenticazioni sulle quietanze liberatorie per gli assegni bancari di cui all’articolo 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386. La norma dispone che l’autenticazione è effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000.

Le norme che prevedono la competenza del dipendente comunale in materia di autenticazioni previste dal codice di procedura penale e in materia di autenticazioni delle firme degli aspiranti all’adozione fanno invece riferimento non ad un incarico ma ad una delega, senza richiamare in nessun caso l’articolo 21 del d.P.R. n. 445/2000. In questi casi deve essere predisposta una delega specifica. Stesso discorso per le autenticazioni in materia di alienazioni di beni mobili registrati previste dall’articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 che attribuisce genericamente la competenza agli uffici comunali (oltre ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista) senza fare alcun riferimento a dipendenti incaricati o delegati dal Sindaco.

3. Siamo competenti ad autenticare la firma sulla procura conferita al difensore in un procedimento penale?

L’articolo 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 individua una serie di soggetti (fra i quali il funzionario delegato dal Sindaco) competenti ad effettuare l’autenticazione delle sottoscrizione degli atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità. Il funzionario delegato dovrà verificare attentamente che il codice di procedura penale preveda espressamente l’autenticazione della sottoscrizione per quel determinato tipo di atto.

La procura speciale conferita dall’imputato al difensore, così come la procura speciale conferita al difensore della parte civile, sono atti per i quali il codice di procedura penale prevede l’autenticazione di firma e pertanto possono essere autenticati dal funzionario delegato.

In ogni caso deve trattarsi di atti tipici del processo penale. La disposizione che attribuisce al funzionario comunale tale competenza non è infatti estensibile in via analogica relativamente agli atti previsti nel processo civile e nel processo amministrativo.

4. Possiamo autenticare la sottoscrizione di un atto di accettazione di eredità di un autoveicolo?

La risposta è negativa. Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) prevede all’articolo 7 che può essere richiesta agli uffici comunali l’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.

L’accettazione di eredità è un atto unilaterale non recettizio attraverso il quale il chiamato esercita il suo diritto di acquistare l’eredità e attiene ad una modalità di acquisto della proprietà a titolo derivativo sul bene per successione mortis causa e non per contratto. Non rientrando quindi nella categoria delle alienazioni o delle costituzioni di diritti di garanzia, il dipendente comunale non potrà autenticare la firma sugli atti di accettazione di eredità aventi ad oggetti beni mobili registrati.

5. E’ stato richiesto a questo ufficio di autenticare la firma su una quietanza liberatoria di una cambiale. E’ possibile procedere all’autentica?

Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) ha introdotto il nuovo comma 3-bis all’articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 relativa alla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, prevedendo che la sottoscrizione della quietanza liberatoria da parte del portatore come prova dell’avvenuto pagamento dell’assegno sia autenticata ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 445/2000.

La norma fa riferimento esclusivamente agli assegni bancari. La cambiale è un titolo di credito diverso dall’assegno e soggetto a regole specifiche. Il dipendente incaricato dal Sindaco può autenticare solo le quietanze relative ad assegni bancari a norma dell’articolo 8 della citata legge n. 386/1990. Trattandosi di norma che attribuisce una specifica competenza, la stessa non può essere applicata in via analogica a contesti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati.

