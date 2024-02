Risposta: Si, il familiare può mutuare il diritto di soggiorno del cittadino UE a condizione che lo stesso abbia mantenuto tale diritto. Nel caso del lavoratore il diritto si mantiene se la cessazione dal rapporto di lavoro è avvenuta per causa diversa dalle dimissioni volontarie e a seconda dei casi:

a) il cittadino ha presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.) dopo aver lavorato complessivamente in Italia per più di 12 mesi. In tale caso mantiene la qualità di lavoratore subordinato per tutto il periodo di disoccupazione;

b) il cittadino ha presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.) dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ad un anno o dopo essersi trovato nelle condizioni di disoccupazione nei primi 12 mesi di soggiorno in Italia. In tale caso mantiene la qualità di lavoratore subordinato per il periodo di un anno.