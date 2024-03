Ricerca



CITTADINI STRANIERI - FAMI: proroga termini di presentazione per l’avviso Piani d’intervento regionali per l’integrazione Il termine per la presentazione delle domande è stato esteso fino alle ore 16:00 del 15 maggio 2024

Il termine per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato, come comunicato mediante Atto Modificativo del 28/02/2024 del Direttore Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Questa proroga si applica all’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti finanziabili tramite il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027, con particolare riferimento all’Obiettivo Specifico 2: Migrazione legale e Integrazione. Gli ambiti di applicazione interessati includono il supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione dei migranti, la valorizzazione delle competenze e la partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale attraverso i “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”.

Il nuovo termine per la presentazione delle proposte progettuali è fissato alle ore 16:00 del 15 maggio 2024.

Inoltre, in risposta alle richieste provenienti dal territorio e con l’obiettivo di ottimizzare l’allocazione delle risorse destinate alle tre azioni ammissibili nell’ambito dell’Avviso sopracitato, si è decisa una modifica all’articolo 10.6 dell’Avviso. Questa modifica riguarda l’imputazione delle risorse per le attività incluse nella WP0 – attività relative alla gestione e al controllo del progetto, assegnando le risorse a una singola Azione.

