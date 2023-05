Ricerca



ELETTORALE - Elezioni amministrative 2023: adempimenti degli uffici elettorali di sezione La Circolare del Ministero dell'Interno, 4 maggio 2023, n. 63

Il Ministero dell’interno, Direzione centrale per i servizi ha emanato la Circolare 4 maggio 2023, n. 63 con la quale fornisce istruzioni in merito agli adempimenti degli uffici elettorali di sezione in relazione al turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023 ed eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci di domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023.

La circolare richiama alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, le agevolazioni nell’ammissione al voto degli elettori diversamente abili e le operazioni di votazione e di scrutinio.

