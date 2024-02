Ricerca



STATISTICA - Disuguaglianze nella mortalità 2020 Le tavole di dati elaborate dall'ISTAT costituiscono il secondo rilascio di indicatori trasversali per il monitoraggio delle disuguaglianze sociali nella mortalità in Italia

Il progetto elaborato dall’ISTAT mira a fornire un insieme di indicatori coerenti per analizzare le disuguaglianze nella mortalità in Italia, utilizzando i dati integrati dell’Indagine sui Decessi, le Cause di Morte e il Registro Base degli Individui (RBI) fino al 2020.

Questa integrazione consente di analizzare i decessi e la popolazione secondo caratteristiche comuni come età, sesso, residenza e titolo di studio, producendo tassi di mortalità coerenti e aggiornabili annualmente.

Una novità è la disponibilità dei dati di mortalità per Covid-19 per diverse variabili socio-demografiche. Il titolo di studio è utilizzato per esaminare le disuguaglianze sociali nella mortalità poiché è considerato un valido indicatore della condizione socio-economica.

Sono disponibili tavole di dati per varie macro classi di età, titolo di studio, sesso, regione di residenza e ripartizione geografica, con tassi standardizzati di mortalità totale e per 25 gruppi di cause di morte nel 2020. Oltre alle tavole Excel, è disponibile un database completo con tassi standardizzati e numeri assoluti di decessi e popolazione media, che permette all’utente di interrogare i dati in base alle proprie esigenze selezionando le variabili desiderate.

