FAMIGLIA- WELFARE - Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. “Family Act”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile la Legge 7 aprile 2022, n. 32 ad oggetto “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” (cd. “Family Act”).

La legge delega mira a realizzare una riforma strutturale delle politiche familiari promuovendo l’adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.

Legge 7/4/2022 n. 32 (G.U. 27/4/2022 n. 97)

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia

