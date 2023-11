Ricerca



STATISTICA - Dati mortalità fino al 30 settembre 2023 Disponibili i dati sui decessi fino al 30 settembre 2023 per tutti i 7.901 Comuni esistenti

L’ISTAT ha reso disponibile i dati sui decessi fino al 30 settembre 2023 per tutti i 7.901 Comuni esistenti.

L’ISTAT produce e diffonde statistiche di mortalità sulla base di fonti diverse, ognuna con peculiarità e finalità proprie. Riguardo alle statistiche demografiche relative ai decessi, vengono prodotti e diffusi dati sia da fonte stato civile sia da fonte anagrafica, con cadenza mensile ed annuale.

I decessi di fonte anagrafica fanno riferimento alla popolazione iscritta in anagrafe, cioè alla ‘popolazione residente’, indipendentemente da dove il decesso sia avvenuto (Italia o estero). I decessi di fonte stato civile si riferiscono invece alla ‘popolazione presente’, quindi ai decessi avvenuti in Italia di qualsiasi cittadino italiano o straniero, residente e non.

Le statistiche di mortalità per causa derivano dalla “Indagine su decessi e cause di morte” e si basano sulle certificazioni delle cause di morte effettuate dai medici (d.P.R. 285 del 1990), che devono essere fatte pervenire agli Uffici di Stato Civile dei Comuni.

