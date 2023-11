I dati, ancora in lavorazione, sono rilasciati per singole regioni non mosaicate a livello nazionale.

Attraverso la piattaforma gisportal è possibile visualizzare e navigare geograficamente i dati provvisori delle Basi Territoriali 2021, con riferimento al 1 gennaio 2021, interagendo con l’apposito servizio mappa (WebMapService). Tali dati sono disponibili nella GalleryLayer di IstatViewer alla voce “Basi Territoriali 2021: Confini amministrativi Località Sezioni di censimento Aree SubCom (dati provvisori).

Poiché si diffondono dati geografici provvisori è opportuno far presente che:

La sovrapposizione di due regioni contigue potrebbe comportare problemi topologici (gap e/o sovrapposizione) dei limiti regionali.

L’usuale diffusione annuale dei limiti amministrativi nazionali, validi a livello “statistico”, potrebbe non coincidere con quella ottenuta estraendo i limiti dalle sezioni di censimento 2021 provvisorie.

Il consolidamento delle località abitate e la diffusione dei dati definitivi avrà luogo a partire dal 2024.