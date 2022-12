Ricerca



ANPR - Come gestire correttamente le pratiche di residenza negative: il rapporto fra la comunicazione ex articolo 10-bis ed il provvedimento di annullamento Al fine di evitare contenziosi è necessario che l’epilogo della procedura venga gestito con molta attenzione dall’ufficiale d’anagrafe

Approfondimento di W. Damiani

In tutti i casi in cui l’istruttoria effettuata nelle pratiche di residenza non conferma la dichiarazione presentata dai soggetti interessati, l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a concludere negativamente il procedimento, annullando la registrazione effettuata e ripristinando la situazione anagrafica preesistente.

Al fine di evitare contenziosi è necessario che l’epilogo della procedura venga gestito con molta attenzione dall’ufficiale d’anagrafe, rispettando il quadro normativo di riferimento e le principali indicazioni giurisprudenziali in materia.

L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 (regolamento anagrafico) affronta la questione della conclusione dei procedimenti di trasferimento della residenza e di cambio di indirizzo.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente 18-bis. Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti.

1. L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata.

2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell’iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).

La norma contiene due fondamentali indicazioni:

– se entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della dichiarazione anagrafica, l’ufficiale d’anagrafe non invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto, per cui trova applicazione il cosiddetto “silenzio-assenso”;

– qualora sia stata effettuata la comunicazione del citato articolo 10-bis e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell’iscrizione o della mutazione registrata, con efficacia ex tunc (ossia a decorrere dalla data del ricevimento della dichiarazione anagrafica).

L’articolo 18-bis del regolamento anagrafico, in perfetta sintonia con la legge n. 241/1990, prevede quindi che l’adozione del provvedimento finale negativo sia anticipato dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in modo che l’interessato possa eventualmente intervenire nel procedimento amministrativo in funzione collaborativa e/o difensiva per fornire elementi ed evidenziare circostanze che possano consentire all’ufficiale d’anagrafe di rivalutare il quadro di insieme.

La comunicazione ex articolo 10-bis e il calcolo dei termini di conclusione del procedimento anagrafico

L’invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ha l’effetto di sospendere il decorso dei 45 giorni previsti per la conclusione del procedimento anagrafico, il quale riprende a decorrere (per il tempo residuo) dopo 10 giorni dalla presentazione delle osservazioni da parte dell’interessato oppure, in mancanza, alla scadenza del decimo giorno previsto per la presentazione.

Si tratta di una delle novità introdotte dall’articolo 12 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la disciplina generale contenuta nell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990. In precedenza, la comunicazione ex articolo 10-bis comportava l’interruzione del termine che ricominciava a decorrere per intero (quindi per ulteriori 45 giorni) dalla presentazione delle osservazioni (se pervenute nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione) oppure dalla scadenza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione delle stesse.

La novità introdotta nel 2020 ha di fatto determinato la necessità per l’ufficiale d’anagrafe di riorganizzare lo sviluppo del procedimento amministrativo, concentrando l’istruttoria entro i primi 30 giorni, in modo da poter disporre, dopo l’eventuale sospensione del termine in seguito alla comunicazione ex articolo 10-bis, di un congruo termine per disporre un supplemento di istruttoria, con nuovi accertamenti, nel caso l’interessato presentasse delle osservazioni in merito alla propria dimora abituale.

Qualora infatti la comunicazione di preavviso di rigetto fosse inviata a ridosso del quarantacinquesimo giorno, l’eventuale intervento dell’interessato nel procedimento amministrativo metterebbe in seria difficoltà l’ufficiale d’anagrafe che avrebbe solo dieci giorni o poco più per completare l’istruttoria finale.

Quando deve essere inviata la comunicazione?

La comunicazione ex articolo 10-bis deve essere inviata solo quando l’ufficiale d’anagrafe a conclusione dell’istruttoria condotta è in possesso di tutti gli elementi valutativi per adottare la decisione finale.

In particolare nella comunicazione dei motivi ostativi deve essere indicata in modo preciso e dettagliato la motivazione per cui l’ufficiale d’anagrafe ritiene di non poter confermare la dichiarazione anagrafica. L’invio della comunicazione ex articolo 10-bis produce l’effetto di vincolare l’ufficiale d’anagrafe ai motivi in essa indicati, in quanto è necessario che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Si tratta del cosiddetto principio di preclusione procedimentale, uniformemente riconosciuto nella giurisprudenza amministrativa, per cui – citando la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, del 29 luglio 2014, n. 4021 – “si deve ritenere precluso alla pubblica amministrazione fondare il provvedimento conclusivo su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell’interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all’assunzione della determinazione conclusiva dell’ufficio”.

Fra l’altro la nuova formulazione dell’articolo 10-bis, come risultante in seguito alle modifiche apportate dal legislatore nel 2020, stabilisce che nel provvedimento finale di diniego devono essere indicati i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni eventualmente presentate dall’interessato.

Da qui si ricava che è assolutamente fondamentale costruire una motivazione puntuale e completa già nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

L’errore che si registra più frequentemente è quello di utilizzare la comunicazione ex articolo 10-bis come leva per sospendere il decorso procedimentale quando ancora il quadro istruttorio dell’ufficiale d’anagrafe non è ancora completato o non è del tutto chiaro. Ciò preclude la possibilità di inserire nella motivazione del provvedimento finale eventuali aspetti e elementi che erano stati trascurati nella prima parte dell’istruttoria.

Il supplemento di istruttoria e l’adozione del provvedimento finale

L’eventuale presentazione delle osservazioni determina la necessità per l’ufficiale d’anagrafe di attivare un supplemento di istruttoria finalizzato a rivalutare l’istruttoria alla luce del contributo presentato dall’interessato.

Il termine residuo per concludere l’intera istruttoria e adottare il provvedimento finale riprende a decorrere dopo il decimo giorno successivo a quello della presentazione delle osservazioni. Anche in questa fase l’attività di indagine dell’ufficiale d’anagrafe si presenta molto delicata dovendo l’ufficiale d’anagrafe riesaminare la pratica entro un breve lasso temporale.

Dell’esito di tale supplemento istruttorio dovrà darsi atto nella motivazione del provvedimento finale, in cui dovranno essere confutate le ragioni e gli elementi ulteriori indicati dal soggetto interessato nelle osservazioni.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato infatti che “è illegittimo il provvedimento amministrativo nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito dell’avviso dato ai sensi dell’articolo 10-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241, limitandosi l’Amministrazione ad affermare in modo apodittico e con formula di mero stile che non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole a quanto richiesto dall’interessato” (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 8 gennaio 2021, n. 279).

La mancanza della comunicazione ex articolo 10-bis determina l’illegittimità del provvedimento di annullamento

L’articolo 12 del decreto legge n. 76/2020 ha anche modificato l’articolo 21-octies della legge 241/1990 prevedendo che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto determina sempre l’annullabilità del provvedimento, anche nel caso in cui si dimostri che la decisione finale le non avrebbe potuto essere diversa da quelle effettivamente adottata.

Il legislatore del 2020 ha quindi previsto che la comunicazione ex articolo 10-bis è quindi sempre necessaria, così superando quell’orientamento giurisprudenziale che faceva salvo l’atto conclusivo qualora il contenuto dello stesso fosse di fatto vincolato alle risultanze dell’istruttoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA